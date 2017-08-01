مثير..شبهة الشذوذ الجنسي وراء مقتل الفنان الشعبي الشهير بالبيضاء+تفاصيل صادمة حول الجريمة ﻿

يسارع المحققون بأمن البيضاء الزمن لفك لغز مقتل الفنان الشعبي فاضل العبيدي، بعد العثور عليه جثة هامدة بشقة صديق له بحي بنجدية، يومه الثلاثاء.



"شوف تيفي"

يسارع المحققون بأمن البيضاء الزمن لفك لغز مقتل الفنان الشعبي فاضل العبيدي، بعد العثور عليه جثة هامدة بشقة صديق له بحي بنجدية، يومه الثلاثاء.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الأربعاء، فإن التحريات الأولية للشرطة القضائية، ترجح تورط صديق مشترك بين الضحية وصديقه مالك الشقة، يحترف بيع وإصلاح الهواتف في جريمة القتل، إذ استولى على مفاتيح شقة الفنان بعد قتله، عندما قصدها للسرقة تفاجأ بوجود شقيقة الراحل.

وحسب مصادر الصباح فإن مالك الشقة، الذي تربطه علاقة وطيدة بالضحية، تفاجأ صباح يومه الثلاثاء، بعد فتح شقته بجثة الفنان الشعبي، فأشعر مصالح الأمن التي انتقلت إلى مكان الجريمة.



وتبين للمحققين وعناصر مسرح الجريمة، خلال معاينة الجثة، أنها تحمل آثار تعذيب وجروحا غائرة في الرأس، ما يرجح أن الضحية، دخل في عراك مع قاتله المفترض قبل أن يجهز عليه.

واستمعت الشرطة إلى مالك الشقة فأكد أن الضحية طلب منه تسليمه مفاتيحها لقضاء ليلة، كما اعتاد على ذلك، مبرزا أنه اتصل به مرات فلم يجب على اتصالاته، ما أدخل الشكوك في نفسه أنه تعرض لمكروه، ولما انتقل إلى شقته تفاجأ به جثة هامدة.

وشددت المصادر على أن تحريات المحققين ترجح أن الجريمة لها علاقة بالشذوذ الجنسي ومحاولة السرقة، كما هو شأن عدد من الجرائم المشابهة آخرها مقتل الفنان الشعبي عبد الله البيضاوي بالمحمدية، وأمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمقتل جثة الضحية إلى مصلحة الطب الشرعي من أجل تشريحها .



