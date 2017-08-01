الحقوقية نجاة أنور غاضبة: ''هذي أكثر من 13 سنة ونحن نشتغل على ملفات الإغتصاب وهادشي ماعمرنا شفناه'' ﻿

انتقدت رئيسة منظمة ماتقيش ولدي''نجاة أنور'' الواقعة التي هزت مدينة الدار البيضاء فجر اليوم ، إثر تعرض فتاة إلى محاولة إغتصاب من طرف مجموعة من المراهقين داخل حافلة للنقل العمومي، بحيث تم نشر فيديو



''شوف تيفي''



انتقدت رئيسة منظمة ماتقيش ولدي''نجاة أنور'' الواقعة التي هزت مدينة الدار البيضاء فجر اليوم ، إثر تعرض فتاة إلى محاولة إغتصاب من طرف مجموعة من المراهقين داخل حافلة للنقل العمومي، بحيث تم نشر فيديو يوثق لحظة الحادث مما خلف استياء عارما في الأوساط المغربية وردود فعل متباينة من طرف جمعيات المجتمع المدني المختصة في الترافع على قضايا الإغتصاب.



وقالت ''نجاة أنور'' في مكالمة هاتفية لشوف تيفي : ''هذا تسيب ونحن في حاجة الى حماية الفتيات والأمن المتعارف عليه أكثر من أي وقت مضى، ويجب على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها وتوفر لأطفالنا الحماية اللازمة وتوقف هذا النزيف فورا، فإننا في حاجة الى الأمن ''





وتساءلت الحقوقية مستغربة : ''كيف يعقل أن تغتصب طفلة أو تتعرض لمحاولة إغتصاب جماعي بحافلة النقل العمومي في واضحة النهار؟ هذي أكثر من 13 سنة ونحن نشتغل على ملفات الإغتصاب وهادشي معمرنا شفناه''.



وأشارت أن المسؤولية اليوم فيما حصل هي مسؤولية الجميع، مبرزة في ذات الوقت المفارقة التي يعرفها المجتمع المغربي بين أحداث شهر رمضان وهذه الحالة قائلة: '' لو كان شي واحد خرج فرمضان كيشرب كأس ديال الماء كنراهم رجموه فكيف يعقل أن فتاة تغتصب أمام الجميع ولا حياة لمن تنادي ..''



واسترسلت ''نحن اليوم في حاجة الى وقفة تأمل ، وما حدث اليوم يجب أن يكون نهاية للمأساة وتفاقم هذه الظاهرة بالمغرب، والوضع المتأزم الذي يعرفه المغرب في هذا الصدد..''



وأوضحت الحقوقية أن هناك بعض القضاة يتعاملون مع مثل هذه الملفات بنوع من الجدية والصرامة وبالمقابل هناك قضاة لا تشكل قضية الإغتصاب بالنسبة اليهم خطرا ويرجعون السبب للباس الضحية ، وانتقدت ما تسميه بالتضييق على الحريات الفردية قائلة : ''المنطق الذي يعيشه المجتمع المغربي اليوم هو منطق ضد الحرية، ونحن في دولة الحق والقانون واحترام المؤسسات وأظن أنه حان الوقت ليتحمل كل واحد منا مسؤوليته ..''.