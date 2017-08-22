عاجل وبالصورة..اعتقال قاتل الفنان الشعبي الشهير فاضل العبيدي ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء، اعتقلت المشتبه به في قتل الفنان الشعبي الشهير فاضل العبيدي.



"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء، اعتقلت المشتبه به في قتل الفنان الشعبي الشهير فاضل العبيدي.

وأكد المصدر ذاته أن المعني بالأمر، تم التوصل إليه، عقب الأبحاث والتحريات التي قامت بها المصالح الأمنية، والتي أكدت بأنه هو "مول البارابولات" والذي يعمل إلى جانب إصلاح الصحون الخاصة بالقنوات الفضائية، في محل لبيع الهواتف النقالة.



تجدر الإشارة إلى أن الفنان القتيل، عُثر عليه جثة هامدة داخل شقة صديقه بحي بنجدية بمدينة الدار البيضاء، وقد أكدت أسرته لـ "شوف تيفي" أن الشخص الذي تم إيقافه هو المتورط في ارتكاب الجريمة إلى جانب شخص ثاني ينحدر من مدينة مكناس.



