غلاب ينفي ترشحه لسباق الأمانة العامة لحزب الإستقلال ﻿

بعدما تداولت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الإجتماعي ''فايسبوك'' خبرا مفاده أن الإستقلالي ''كريم غلاب'' ينوي خوض معركة السباق على كرسي الأمانة العامة لحزب الإستقلال ، نفى القيادي الإستقلالي ''غلاب''

"شوف تيفي"

بعدما تداولت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الإجتماعي "فايسبوك" خبرا مفاده أن الإستقلالي "كريم غلاب" ينوي خوض معركة السباق على كرسي الأمانة العامة لحزب الإستقلال ، نفى القيادي الإستقلالي "غلاب" كل هذه الإشاعات في تدوينة له عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" قائلا: "أنفي ما تناولته بعض المنابر الاعلامية من عزمي، حسب زعمهم، على الترشح للأمانة العام لحزب الاستقلال في المؤتمر السابع عشر".



وأشار الى دعمه للدفع بنزار بركة أمينا عاما لحزب الإستقلال حيث استرسل في نفس التدوينة قائلا: " كما سبق لي أن أعلنت رسميا على ذلك لا داخل مؤسسات الحزب ولا أمام الاعلام الوطني، أنني، كما يعلم الجميع، من دعاة التغيير العاجل على رأس حزبنا وأساند ترشيح الأخ نزار بركة لهذا المنصب حتى نعمل جميعا مع كل المناضلات والمناضلين المتشبعين بهذا الطرح إلى إعادة الحزب على طريق ثوابته الراسخة التي هي ثوابت الشعب المغربي".