الحكومة تعقد مجلسها بعد العطلة والوزراء ينتظرون التوصل بجدول الأعمال ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن المجلس الحكومي سيعقد إجتماعا يوم الخميس المقبل برئاسة سعد الدين العثماني، بعد أنتهاء العطلة القصيرة التي إستفاد منها بعض الوزراء فيما لازم المعنيون بأوراش الحسيمة مكاتبهم.





بوليتيك

شوف تيفي





علمت "شوف تيفي" أن المجلس الحكومي سيعقد إجتماعا يوم الخميس المقبل برئاسة سعد الدين العثماني، بعد أنتهاء العطلة القصيرة التي إستفاد منها بعض الوزراء فيما لازم المعنيون بأوراش الحسيمة مكاتبهم.



وأضاف عضو بالحكومة في إفادة "لشوف تيفي" أن الوزراء لم يتوصلوا إلى غاية صبيحة اليوم الثلاثاء بجدول أعمال إجتماع المجلس الحكومي بعد غد الخميس، لكن هناك إحتمال بتوصل الوزراء بجدول الأعمال مساء اليوم أو غد الأربعاء.



وفي رده على سؤال "لشوف تيفي" حول النقط المنتظر مناقشتها"، كشف ذات المصدر، أن أول نقطة هي التداول في الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب، بالإضافة إلى مشاريع برنامج الحسيمة منارة المتوسط.





