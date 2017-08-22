 مؤثر وبالصور...مريض يفترش الأرض بباب مستعجلات الحسن الثاني بأكادير في إنتظار العلاج ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وبالصورة..اعتقال قاتل الفنان الشعبي الشهير فاضل العبيدي | حوادث و حقوق

عاجل وبالصورة..اعتقال قاتل الفنان الشعبي الشهير فاضل العبيدي

غلاب ينفي ترشحه لسباق الأمانة العامة لحزب الإستقلال | بوليتيك

غلاب ينفي ترشحه لسباق الأمانة العامة لحزب الإستقلال

شوف تيفي في قلب أكبر ورش ل Oncf بحضور لخليع | بووز

شوف تيفي في قلب أكبر ورش ل Oncf بحضور لخليع

خالة الفتاة اللي انتحرت فالمحمدية تكشف وقائع صادمة وخطيرة | بووز

خالة الفتاة اللي انتحرت فالمحمدية تكشف وقائع صادمة وخطيرة

الحكومة تعقد مجلسها بعد العطلة والوزراء ينتظرون التوصل بجدول الأعمال | بوليتيك

الحكومة تعقد مجلسها بعد العطلة والوزراء ينتظرون التوصل بجدول الأعمال

فنانة ضائعة مشات لأستوديو 2m شوفو شنو وقع ليها !! | بووز

فنانة ضائعة مشات لأستوديو 2m شوفو شنو وقع ليها !!

قريبة الفنان الشعبي اللي تقتل فكازا لشوف تيفي...كان تيدخل لقلب القصر في عهد المرحوم الحسن الثاني | بووز

قريبة الفنان الشعبي اللي تقتل فكازا لشوف تيفي...كان تيدخل لقلب القصر في عهد المرحوم الحسن الثاني

امرأة جميلة تحولت حياتها إلى جحيم بعد طلاقها تستنجد المحسنين مساعدتها لشراء حولي ديال العيد | بووز

امرأة جميلة تحولت حياتها إلى جحيم بعد طلاقها تستنجد المحسنين مساعدتها لشراء حولي ديال العيد

مؤثر وبالصور...مريض يفترش الأرض بباب مستعجلات الحسن الثاني بأكادير في إنتظار العلاج | مجتمع

مؤثر وبالصور...مريض يفترش الأرض بباب مستعجلات الحسن الثاني بأكادير في إنتظار العلاج

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

مؤثر وبالصور...مريض يفترش الأرض بباب مستعجلات الحسن الثاني بأكادير في إنتظار العلاج

بتاريــخ : 22 غشت 2017 / 19:09 مؤثر وبالصور...مريض يفترش الأرض بباب مستعجلات الحسن الثاني بأكادير في إنتظار العلاج | مجتمع
مؤثر وبالصور...مريض يفترش الأرض بباب مستعجلات الحسن الثاني بأكادير في إنتظار العلاج
عادت مستعجلات المستشفى الجهوي الحسن الثاني لتخلق الجدل من جديد، بعد ظهور صور مريض يفترش الأرض بمدخل مصلحة المستعجلات أمام مرأى جميع الأطر الطبية والمسؤولين طيلة ليلة كاملة في إنتظار العلاج.


بوليتيك
شوف تيفي



عادت مستعجلات المستشفى الجهوي الحسن الثاني لتخلق الجدل من جديد، بعد ظهور صور مريض يفترش الأرض بمدخل مصلحة المستعجلات أمام مرأى جميع الأطر الطبية والمسؤولين طيلة ليلة كاملة في إنتظار العلاج.

ووفق مصادر مطلعة، فقد حل الضحية بمصلحة المستعجلات في حالة حرجة، وسط إكتظاظ كبير للمرضى، الذين تمت إحالتهم على المستشفى الجهوي الحسن الثاني من خارج الإقليم والجهة، حيث وصل الضحية مساء أمس طالبا من الموظفين والأطر العلاج قبل أن يسقط أمام باب قاعة عمليات الفحص المكتظة بالمرتفقين.


وفي ذات السياق، صرح فاعل جمعوي بالمنطقة، أن المواطن الذي ظهر في الصورة، وجد نفسه عرضة للاهمال بمستعجلات المستشفى الجهوي بأكادير منذ ليلة أمس الإثنين مستلقيا على الأرض دون عناية بينما يتخطاه الممرضون والطبيب الوحيد وكأنه غير موجود.

وأضاف ذات المصدر، أن الصورة إستفزت المواطنين الذين احتجوا على الأمر وسط لامبالاة الجميع، تزامنا ومشاهد محزنة لضحايا حوادث السير الذين شوهدوا ايضا مهملين وسط احتجاجات عائلاتهم التي تطالب المستشفى للتدخل بينما يجيب العاملون بها بعجزهم على التدخل لقلة الأطر الطبية.


إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المستشفى الحسن الثاني الضحايا شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل.. هذا ما أعلنت عنه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بخصوص هلال شهر ذي الحجة ويوم عيد الأضحى بالمغرب | مجتمع

عاجل.. هذا ما أعلنت عنه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بخصوص هلال شهر ذي الحجة ويوم عيد الأضحى بالمغرب

عاجل..هذا ما يقع في هذه اللحظات أمام منزل درب الكبير المنهارة | مجتمع

عاجل..هذا ما يقع في هذه اللحظات أمام منزل درب الكبير المنهارة

عاجل..سيناريو سباتة يتكرر: انهيار منزل بدرب الكبير بالبيضاء +صور | مجتمع

عاجل..سيناريو سباتة يتكرر: انهيار منزل بدرب الكبير بالبيضاء +صور

مسيرة إحتجاجية مشيا على الأقدام لأزيد من 80 كلم بإملشيل بعد منح الحكومة سنة لتوفير سيارة إسعاف | مجتمع

مسيرة إحتجاجية مشيا على الأقدام لأزيد من 80 كلم بإملشيل بعد منح الحكومة سنة لتوفير ''سيارة إسعاف''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

امرأة جميلة تحولت حياتها إلى جحيم بعد طلاقها تستنجد المحسنين مساعدتها لشراء حولي ديال العيد لوليداتها الصغار | حالة خاصة
منذ 33 دقيقة

امرأة جميلة تحولت حياتها إلى جحيم بعد طلاقها تستنجد المحسنين مساعدتها لشراء حولي ديال العيد لوليداتها الصغار

شوف تيفي في قلب أكبر ورش ل Oncf بحضور لخليع | مال و أعمال

شوف تيفي في قلب أكبر ورش ل ''Oncf'' بحضور لخليع

بالفيديو...قريبة الفنان الشعبي اللي تقتل فكازا لشوف تيفي...هذاك اللي تقتل رَاه فنان معروف كان تيدخل لقلب القصر في عهد المرحوم الحسن الثاني | خارج البلاطو

بالفيديو...قريبة الفنان الشعبي اللي تقتل فكازا لشوف تيفي...هذاك اللي تقتل رَاه فنان معروف كان تيدخل لقلب القصر في عهد المرحوم الحسن الثاني

أول فيديو من درب الكبير بالبيضاء.. لحظة إنقاذ شخص من تحت المنزل المنهار | خارج البلاطو

أول فيديو من درب الكبير بالبيضاء.. لحظة إنقاذ شخص من تحت المنزل المنهار

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وبالصورة..اعتقال قاتل الفنان الشعبي الشهير فاضل العبيدي | حوادث و حقوق
منذ 7 دقائق

عاجل وبالصورة..اعتقال قاتل الفنان الشعبي الشهير فاضل العبيدي

غلاب ينفي ترشحه لسباق الأمانة العامة لحزب الإستقلال | بوليتيك

غلاب ينفي ترشحه لسباق الأمانة العامة لحزب الإستقلال

شوف تيفي في قلب أكبر ورش ل Oncf بحضور لخليع | بووز

شوف تيفي في قلب أكبر ورش ل Oncf بحضور لخليع

خالة الفتاة اللي انتحرت فالمحمدية تكشف وقائع صادمة وخطيرة | بووز

خالة الفتاة اللي انتحرت فالمحمدية تكشف وقائع صادمة وخطيرة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.