مؤثر وبالصور...مريض يفترش الأرض بباب مستعجلات الحسن الثاني بأكادير في إنتظار العلاج ﻿

عادت مستعجلات المستشفى الجهوي الحسن الثاني لتخلق الجدل من جديد، بعد ظهور صور مريض يفترش الأرض بمدخل مصلحة المستعجلات أمام مرأى جميع الأطر الطبية والمسؤولين طيلة ليلة كاملة في إنتظار العلاج.



بوليتيك

شوف تيفي







عادت مستعجلات المستشفى الجهوي الحسن الثاني لتخلق الجدل من جديد، بعد ظهور صور مريض يفترش الأرض بمدخل مصلحة المستعجلات أمام مرأى جميع الأطر الطبية والمسؤولين طيلة ليلة كاملة في إنتظار العلاج.



ووفق مصادر مطلعة، فقد حل الضحية بمصلحة المستعجلات في حالة حرجة، وسط إكتظاظ كبير للمرضى، الذين تمت إحالتهم على المستشفى الجهوي الحسن الثاني من خارج الإقليم والجهة، حيث وصل الضحية مساء أمس طالبا من الموظفين والأطر العلاج قبل أن يسقط أمام باب قاعة عمليات الفحص المكتظة بالمرتفقين.





وفي ذات السياق، صرح فاعل جمعوي بالمنطقة، أن المواطن الذي ظهر في الصورة، وجد نفسه عرضة للاهمال بمستعجلات المستشفى الجهوي بأكادير منذ ليلة أمس الإثنين مستلقيا على الأرض دون عناية بينما يتخطاه الممرضون والطبيب الوحيد وكأنه غير موجود.



وأضاف ذات المصدر، أن الصورة إستفزت المواطنين الذين احتجوا على الأمر وسط لامبالاة الجميع، تزامنا ومشاهد محزنة لضحايا حوادث السير الذين شوهدوا ايضا مهملين وسط احتجاجات عائلاتهم التي تطالب المستشفى للتدخل بينما يجيب العاملون بها بعجزهم على التدخل لقلة الأطر الطبية.



