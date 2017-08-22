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بالصورة.. بعد اعتداء برشلونة الدموي: مغربي مقيم بإسبانيا أنا مسلم ولست إرهابيا | منوعات

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بالصورة.. بعد اعتداء برشلونة الدموي: مغربي مقيم بإسبانيا ''أنا مسلم ولست إرهابيا''

بتاريــخ : 22 غشت 2017 / 18:49 بالصورة.. بعد اعتداء برشلونة الدموي: مغربي مقيم بإسبانيا أنا مسلم ولست إرهابيا | منوعات
بالصورة.. بعد اعتداء برشلونة الدموي: مغربي مقيم بإسبانيا ''أنا مسلم ولست إرهابيا''
نشر موقع ''humansofbarcelona.cat'' الكطلاني، صورة لمغربي، وضع لافتة على صدره، كتب فيها ''أنا مسلم ولست إرهابيا''، وذلك كردة فعل منه على الحملة العنصرية على المغاربة والمسلمين بإسبانيا والتي تعرضوا لها عقب

''شوف تيفي''

نشر موقع ''humansofbarcelona.cat'' الكطلاني، صورة لمغربي، وضع لافتة على صدره، كتب فيها ''أنا مسلم ولست إرهابيا''، وذلك كردة فعل منه على الحملة العنصرية على المغاربة والمسلمين بإسبانيا والتي تعرضوا لها عقب اعتداءات برشلونة الدموية.

وأوضح الموقع المذكور أن المغربي يدعى ''محمد.ل''، يبلغ من العمر 34 سنة، قام بهذه الخطوة، لمحاربة ''الفوبيا'' من الإسلام والمسلمين .
تجدر الإشارة إلى أن مغربيا، قام بدوره بعمل مشابه وسط شوارع برشلونة، داعيا إلى معانقته، وهو ما تفاعل معه العشرات من الأشخاص الذين أكدوا بأن الإسلام بريء من العمليات الإرهابية التي هزت عاصمة كاطلانية.

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المغرب شوف تيفي برشلونة إرهابي العمليات الإرهابية

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