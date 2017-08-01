حكومة مصر توزع 150 طنا من اللحم على الأسر الفقيرة أيام العيد ﻿

كشف وزير الأوقاف المصري، بإنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، لتوزيع 150 طنا من اللحم بتكلفة 13 مليون و200 ألف جنيه مصري على القرى والمناطق الأكثر فقرًا.

وكالات

كشف وزير الأوقاف المصري، بإنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، لتوزيع 150 طنا من اللحم بتكلفة 13 مليون و200 ألف جنيه مصري على القرى والمناطق الأكثر فقرًا.

ووفق مواقع إعلامية مصرية، فاللحوم التي سيثم استيرادها حية من الخارج، ستتكلف وزارة الأوقاف بتجهيزها من حيث "الذبح والتشفية والتعبئة" مع مراعاة الأسر والمناطق الأكثر احتياجا والذين يعجزون عن توفير ذبيحة العيد.

وشدد وزير الأوقاف على أن إجراءات الذبح ستتم في الوقت الشرعي للذبح خلال أيام العيد الثلاثة، ولا توجد أي مصروفات إدارية في مشروع الصكوك وفق ذات المصدر.