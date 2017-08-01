عاجل.. هذا ما أعلنت عنه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بخصوص هلال شهر ذي الحجة ويوم عيد الأضحى بالمغرب ﻿

طالبت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قبل قليل من يومه الثلاثاء، أصحاب الفضيلة السادة القضاة ونظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة بمراقبة هلال شهر ذي الحجة، مشيرة إلى أن هذه المراقبة



"شوف تيفي"



طالبت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قبل قليل من يومه الثلاثاء، أصحاب الفضيلة السادة القضاة ونظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة بمراقبة هلال شهر ذي الحجة، مشيرة إلى أن هذه المراقبة ستكون يوم الثلاثاء 29 ذي القعدة 1438 موافق 22 غشت 2017 م.

وحسب موقع الوزارة، فإن هذه الأخيرة رجت أن يتم إخبارها بثبوت رؤية الهلال أو عدم ثبوت رؤيته، وذلك بواسطة أرقام الهاتف التالية:

0537 -76 -11 -45

0537 -76 -09 -32

0537 -76 -05 -49

0537 -76 -89 -54

رقم الفاكس: 0537 -76 -17 -21

تجدر الإشارة إلى أن ثبوت رؤية الهلال أو تعذر ذلك، ستمكن المغاربة من التعرف على أول أيام عيد الأضحى.





