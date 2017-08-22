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بالصورة..ممثلة مغربية شهيرة دخلات طول وعرض في المسؤولين في تعليقها على واقعة اغتصاب فتاة داخل حافلة

بتاريــخ : 22 غشت 2017 / 18:04 بالصورة..ممثلة مغربية شهيرة دخلات طول وعرض في المسؤولين في تعليقها على واقعة اغتصاب فتاة داخل حافلة | ثقافة و فنون
بالصورة..ممثلة مغربية شهيرة دخلات طول وعرض في المسؤولين في تعليقها على واقعة اغتصاب فتاة داخل حافلة
عبرت الممثلة نورة الصقلي عن حزنها الشديد في تعليقها على واقعة اغتصاب فتاة تعاني خللا عقليا داخل حافلة للنقل العمومي، محملة مسؤولية ما وقع للمسؤولين عن بعض القطاعات وخاصة تلك المرتبطة بالتربية

"شوف تيفي"

 

عبرت الممثلة نورة الصقلي عن حزنها الشديد في تعليقها على واقعة اغتصاب فتاة تعاني خللا عقليا داخل حافلة للنقل العمومي، محملة مسؤولية ما وقع للمسؤولين عن بعض القطاعات وخاصة تلك المرتبطة بالتربية والتعليم.

وكتبت الصقلي في تدوينتها على الانستغرام "نحن نؤدي فاتورة منظومة تعليمية فاشلة وسياسة تواصلية أفشل منها وتشجيعنا وتسويقنا لثقافة الكراهية بحيث أصبح القبح والرداءة لحنا لإيقاع عيش العباد في البلاد، انشغلنا ببناء الجدران والبنايات الشاهقة ونسينا أن نبني مواطنا صالحا ، وانشغلنا بتشييد الطرقات ونسينا بناء السائق الذي سيسير عليها ويحترم قانونا يصطلح عليه بقانون السير تملصنا من مسؤولية المطالبة بتعليم عمومي جيد لكل طفل وطفلة وبدل ذلك أخذنا أطفالا ميسورين للمدارس الخصوصية وتركنا أبناء الآخرين (les autres )   كفئران التجارب تجرب فيهم لجنة تلو الأخرى مشاريع إصلاح التعليم وإعادة إصلاح التعليم وإصلاح الإصلاح حتى أصبحوا من كثرة التجارب مخلوقات خرافية مخيفة تقض مضاجعنا، وحوش فرانك أنشتاين الآن تثور على مخترعيها ".

وتابعت الصقلي "دزنا نلاكيس نخلصو الفاتورة : فاتورة استهانتنا بأهمية وأولوية بناء الانسان اولا وأخيرا . نربيوا عاد نحاسبو . مايمكنش تحاسب إنسان على ارتكاب الخطأ وأنت ماعمرك ارتأيت أنه من الأهمية القصوى أن تعلمه الصواب . مايمكنش نهضرو مع ناس على المبادئ والأخلاق وهم عمرهم ماعرفو المعنى ديالها . حزينة انا إذن الى ما تؤول اليه الأوضاع.حزينة على الفتاة المغتصبة وحزينة على المطالبة بإعدام مغتصبيها ..خصنا نعدمو الجهل المرض المتفشي بيننا ،ماشي غير متفشي ، واخذ راحتو ومسرح رجليه . حيت خلينا الجهل وبغينا نحاسبو الضحايا ديالو ".

 

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