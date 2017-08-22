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بتاريــخ : 22 غشت 2017 / 17:08 عاجل..سيناريو سباتة يتكرر: انهيار منزل بدرب الكبير بالبيضاء +صور | مجتمع
عاجل..سيناريو سباتة يتكرر: انهيار منزل بدرب الكبير بالبيضاء +صور
علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن حالة استنفار أمني قصوى، يشهدها درب الكبير بمدينة الدار البيضاء، عقب انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق فجأة ودون سابق إنذار.

"شوف تيفي"


علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن حالة استنفار أمني قصوى، يشهدها درب الكبير بمدينة الدار البيضاء، عقب انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق فجأة ودون سابق إنذار.

وأكد المصدر ذاته أن المنزل الذي يعيش به مجموعة من "الزوافرية"، كان خاليا لحظة انهياره، وبالتالي فإنه وبالرغم من خطورته فإنه لم يخلف خسائر بشرية.


وأوضح المصدر ذاته أن عناصر الوقاية المدينة، تقوم في هذه اللحظات بإبعاد المواطنين المتواجدين بعين المكان، موضحا أن المصالح الأمنية، وصلت بدورها لدرب الكبير للوقوف على حجم الخسائر المادية وأيضا للوصول إلى الأسباب الكامنة وراء انهيار المنزل.



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