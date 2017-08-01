مسيرة إحتجاجية مشيا على الأقدام لأزيد من 80 كلم بإملشيل بعد منح الحكومة سنة لتوفير ''سيارة إسعاف'' ﻿

خرجت ساكنة دوار أكدال التابع ترابيا لجماعة بوزمو دائرة إملشيل بإقليم ميدلت صباح اليوم الثلاثاء 22 غشت 2017 في مسيرة إحتجاجية مشيا على الأقدام نحو عمالة تنغير التي تبعد بحوالي 84 كيلومتر.



بوليتيك

شوف تيفي



خرجت ساكنة دوار أكدال التابع ترابيا لجماعة بوزمو دائرة إملشيل بإقليم ميدلت صباح اليوم الثلاثاء 22 غشت 2017 في مسيرة إحتجاجية مشيا على الأقدام نحو عمالة تنغير التي تبعد بحوالي 84 كيلومتر.



وصرح أحد المحتجين من عين المكان في إتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' أن أزيد من ألف مشارك في المسيرة الإحتجاجية، مصرون على تنفيذ المسؤولين لوعودهم السابقة بعد حوار أجري عقب الإحتجاجات التي شهدتها المنطقة السنة الماضية.



وأوضح ذات المصدر، أن المسؤولين التابعين لعمالة ميدلت بتنسيق مع القطاعات الحكومية محليا، أخلفوا وعودهم السابقة وتلاعبوا بالملف المطلبي، حيث إختار المحتجون اللجوء لعمالة تنغير بعد تنصل الجميع من تحمل المسؤولية، والإكتفاء بمقولة ''يكون خير وراه الحكومة غادي تتدخل'' وفق ذات المصدر.



وفي ذات السياق، أوضح الفاعل الجمعوي والحقوقي بالمنطقة ''امحمد احبابو'' أن الملف المطلبي للمحتجين بسيط جدا ولايتعدى ضروريات بقاء الساكنة على قيد الحياة في مواجهة الظروف الطبيعية القاسية، حيث يتشكل الملف من تخصيص ممرضة دائمة بالمستوصف بعد ''غيابها الآن لما يزيد على 40 يوما'' وحفر أبار لسقي الماشية، وبناء فرعية لفائدة تلاميذ السنة الأولى والثانية ابتدائي نظراً لطول المسافة وقساوة المناخ بالمنطقة، وسيارة إسعاف التي قدم فيها وعد رسمي منذ العام الماضي.





