 مسيرة إحتجاجية مشيا على الأقدام لأزيد من 80 كلم بإملشيل بعد منح الحكومة سنة لتوفير ''سيارة إسعاف'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. هذا ما أعلنت عنه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بخصوص هلال شهر ذي الحجة ويوم عيد الأضحى بالمغرب | مجتمع

عاجل.. هذا ما أعلنت عنه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بخصوص هلال شهر ذي الحجة ويوم عيد الأضحى

بالصورة..ممثلة مغربية شهيرة دخلات طول وعرض في المسؤولين في تعليقها على واقعة اغتصاب فتاة داخل حافلة | ثقافة و فنون

بالصورة..ممثلة مغربية شهيرة دخلات طول وعرض في المسؤولين في تعليقها على واقعة اغتصاب فتاة داخل

هكذا تم انقاذ شخص من تحت أنقاض منزل درب الكبير المنهار | بووز

هكذا تم انقاذ شخص من تحت أنقاض منزل درب الكبير المنهار

عاجل وبالفيديو..هكذا تم انقاذ شخص من تحت أنقاض منزل درب الكبير المنهار | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..هكذا تم انقاذ شخص من تحت أنقاض منزل درب الكبير المنهار

بالفيديو..حادثة سير خطيرة قرب تيكنو بوليس بسلا الجديدة | بووز

بالفيديو..حادثة سير خطيرة قرب تيكنو بوليس بسلا الجديدة

أول خروج إعلامي لأخ الفنان الشعبي اللي تقتل فدارو...بغينا نعرفوا خويا كيفاش مات وعلاش تقتل | بووز

أول خروج إعلامي لأخ الفنان الشعبي اللي تقتل فدارو...بغينا نعرفوا خويا كيفاش مات وعلاش تقتل

أخت الفنان الشعبي اللي تقتل فدارو...لوكان شدِّيت هذوا لقتلو خويا لو كان درلتهم داكشي لدارو ليه | بووز

أخت الفنان الشعبي اللي تقتل فدارو...لوكان شدِّيت هذوا لقتلو خويا لو كان درلتهم داكشي لدارو ليه

مغني الراب ملسم يلهب جمهور مهرجان اللمة بواد لاو بأشهر أغانيه | بووز

مغني الراب "ملسم" يلهب جمهور مهرجان "اللمة" بواد لاو بأشهر أغانيه

عاجل..هذا ما يقع في هذه اللحظات أمام منزل درب الكبير المنهارة | مجتمع

عاجل..هذا ما يقع في هذه اللحظات أمام منزل درب الكبير المنهارة

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

مسيرة إحتجاجية مشيا على الأقدام لأزيد من 80 كلم بإملشيل بعد منح الحكومة سنة لتوفير ''سيارة إسعاف''

بتاريــخ : 22 غشت 2017 / 17:06 مسيرة إحتجاجية مشيا على الأقدام لأزيد من 80 كلم بإملشيل بعد منح الحكومة سنة لتوفير سيارة إسعاف | مجتمع
مسيرة إحتجاجية مشيا على الأقدام لأزيد من 80 كلم بإملشيل بعد منح الحكومة سنة لتوفير ''سيارة إسعاف''
خرجت ساكنة دوار أكدال التابع ترابيا لجماعة بوزمو دائرة إملشيل بإقليم ميدلت صباح اليوم الثلاثاء 22 غشت 2017 في مسيرة إحتجاجية مشيا على الأقدام نحو عمالة تنغير التي تبعد بحوالي 84 كيلومتر.


بوليتيك
شوف تيفي

خرجت ساكنة دوار أكدال التابع ترابيا لجماعة بوزمو دائرة إملشيل بإقليم ميدلت صباح اليوم الثلاثاء 22 غشت 2017 في مسيرة إحتجاجية مشيا على الأقدام نحو عمالة تنغير التي تبعد بحوالي 84 كيلومتر.

وصرح أحد المحتجين من عين المكان في إتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' أن أزيد من ألف مشارك في المسيرة الإحتجاجية، مصرون على تنفيذ المسؤولين لوعودهم السابقة بعد حوار أجري عقب الإحتجاجات التي شهدتها المنطقة السنة الماضية.

وأوضح ذات المصدر، أن المسؤولين التابعين لعمالة ميدلت بتنسيق مع القطاعات الحكومية محليا، أخلفوا وعودهم السابقة وتلاعبوا بالملف المطلبي، حيث إختار المحتجون اللجوء لعمالة تنغير بعد تنصل الجميع من تحمل المسؤولية، والإكتفاء بمقولة ''يكون خير وراه الحكومة غادي تتدخل'' وفق ذات المصدر.

وفي ذات السياق، أوضح الفاعل الجمعوي والحقوقي بالمنطقة ''امحمد احبابو'' أن الملف المطلبي للمحتجين بسيط جدا ولايتعدى ضروريات بقاء الساكنة على قيد الحياة في مواجهة الظروف الطبيعية القاسية، حيث يتشكل الملف من تخصيص ممرضة دائمة بالمستوصف بعد ''غيابها الآن لما يزيد على 40 يوما'' وحفر أبار لسقي الماشية، وبناء فرعية لفائدة تلاميذ السنة الأولى والثانية ابتدائي نظراً لطول المسافة وقساوة المناخ بالمنطقة، وسيارة إسعاف التي قدم فيها وعد رسمي منذ العام الماضي.



إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

ميدلت المنطقة الماشية شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل.. هذا ما أعلنت عنه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بخصوص هلال شهر ذي الحجة ويوم عيد الأضحى بالمغرب | مجتمع

عاجل.. هذا ما أعلنت عنه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بخصوص هلال شهر ذي الحجة ويوم عيد الأضحى بالمغرب

عاجل..هذا ما يقع في هذه اللحظات أمام منزل درب الكبير المنهارة | مجتمع

عاجل..هذا ما يقع في هذه اللحظات أمام منزل درب الكبير المنهارة

عاجل..سيناريو سباتة يتكرر: انهيار منزل بدرب الكبير بالبيضاء +صور | مجتمع

عاجل..سيناريو سباتة يتكرر: انهيار منزل بدرب الكبير بالبيضاء +صور

المكتب الوطني للسكك الحديدية يكشف التفاصيل الكاملة والحقيقية حول وفاة شخص بمحطة القطار الدار البيضاء | مجتمع

المكتب الوطني للسكك الحديدية يكشف التفاصيل الكاملة والحقيقية حول وفاة شخص بمحطة القطار الدار البيضاء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول خروج إعلامي لأخ الفنان الشعبي اللي تقتل فدارو...بغينا نعرفوا خويا كيفاش مات وعلاش تقتل | خارج البلاطو
منذ 27 دقيقة

أول خروج إعلامي لأخ الفنان الشعبي اللي تقتل فدارو...بغينا نعرفوا خويا كيفاش مات وعلاش تقتل

تصريح مؤثر وصادم لأخت الفنان الشعبي اللي تقتل فدارو...لوكان شدِّيت هذوا لقتلو خويا لو كان درلتهم داكشي لدارو ليه واخا نمشي الحبس .. | خارج البلاطو

تصريح مؤثر وصادم لأخت الفنان الشعبي اللي تقتل فدارو...لوكان شدِّيت هذوا لقتلو خويا لو كان درلتهم داكشي لدارو ليه واخا نمشي الحبس ..

الأبقار تنافس الأكباش في عيد الأضحى.. شوفو كيفاش | روبورتاج

الأبقار تنافس الأكباش في عيد الأضحى.. شوفو كيفاش

خالة الفتاة اللي انتحرت فالمحمدية تكشف وقائع صادمة وخطيرة | بــووز

خالة الفتاة اللي انتحرت فالمحمدية تكشف وقائع صادمة وخطيرة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل.. هذا ما أعلنت عنه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بخصوص هلال شهر ذي الحجة ويوم عيد الأضحى بالمغرب | مجتمع
منذ 4 دقائق

عاجل.. هذا ما أعلنت عنه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بخصوص هلال شهر ذي الحجة ويوم عيد الأضحى

بالصورة..ممثلة مغربية شهيرة دخلات طول وعرض في المسؤولين في تعليقها على واقعة اغتصاب فتاة داخل حافلة | ثقافة و فنون

بالصورة..ممثلة مغربية شهيرة دخلات طول وعرض في المسؤولين في تعليقها على واقعة اغتصاب فتاة داخل

هكذا تم انقاذ شخص من تحت أنقاض منزل درب الكبير المنهار | بووز

هكذا تم انقاذ شخص من تحت أنقاض منزل درب الكبير المنهار

عاجل وبالفيديو..هكذا تم انقاذ شخص من تحت أنقاض منزل درب الكبير المنهار | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..هكذا تم انقاذ شخص من تحت أنقاض منزل درب الكبير المنهار

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.