المكتب الوطني للسكك الحديدية يكشف التفاصيل الكاملة والحقيقية حول وفاة شخص بمحطة القطار الدار البيضاء ﻿

قام بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية بالرد على ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ظروفإصابة أحد المسافرين بأزمة قلبية بمحطة القطار الدار البيضاء المسافرين صبيحة يوم 19 غشت 2017، وذلك



"شوف تيفي"



قام بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية بالرد على ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ظروفإصابة أحد المسافرين بأزمة قلبية بمحطة القطار الدار البيضاء المسافرين صبيحة يوم 19 غشت 2017، وذلك سعيا منه لرفع كل لبس أو خلط أو مغالطة للرأي العام.

وأوضح المكتب في بلاغه بأنه وعلى عكس ما جاء في مختلف التدوينات، فإن محطة القطار الدار البيضاء المسافرين كانت تشهد حركة ذؤوبة مع التأطير والحضور الفعلي لمسؤولي هذه المحطة للسهر على سير الرحلات بما في ذلك تنظيم نقل أطفال المخيمات المبرمجة صبيحة هذا اليوم، بالإضافة إلى التجند الاستثنائي لمواكبة الأشغال الكبرى الجارية ليلا.

وأضاف البلاغ بأنه تم إخبار مسؤولي المحطة عن تعرض المسافر المعني إلى وعكة صحية خلال تواجده على الرصيف بالساعة السابعة والربع صباحا والذي يعاني وفق تصريحات زوجته التي كانت ترافقه من مرض قلبي مزمن، وفور هذا الإخبار، اتخذ مسؤولو المحطة التدابير اللازمة واستدعاء سيارة الإسعاف التي وصلت إلى عين المكان في ظرف حوالي 30 دقيقة، ليتم نقله على قيد الحياة اتجاه المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.



