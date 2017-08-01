عاجل... بن كيران ينفي موافقته وعلمه بصفقة أخنوش والعثماني حول تبادل المقاعد البرلمانية بتارودانت وتطوان ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر خاص عن ربط مسؤولي حزب العدالة والتنمية بتارودانت صبيحة اليوم إتصال هاتفي بعبد الإله بن كيران، لأخذ رأيه وموقفه من صفقة رئيس المجلس الوطني للحزب ورئيس الحكومة سعد الدين

شوف تيفي





علمت "شوف تيفي" من مصدر خاص عن ربط مسؤولي حزب العدالة والتنمية بتارودانت صبيحة اليوم إتصال هاتفي بعبد الإله بن كيران، لأخذ رأيه وموقفه من صفقة رئيس المجلس الوطني للحزب ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني مع رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، للتنسيق حول الإنتخابات الجزئية المنتظرة شهر اكتوبر المقبل بكل من دائرتي تطوان وتارودانت.



وأفاد مسؤول بالحزب أن الكتابة الإقليمية بتارودانت ستصدر بلاغا في الموضوع، مؤكدا بأن عبد الإله بن كيران، نفى بشكل قاطع علمه بإبرام إتفاق مع حزب التجمع الوطنى للأحرار يتخلى بشأنه عن المشاركة في الانتخابات الجزئية بدائرة تارودانت الشمالية التي ستجرى يوم 5 أكتوبر المقبل مقابل دعم حزب الأحرار لمرشح المصباح بتطوان.



وفي ذات السياق، أكد "أحمد أدراق" رئيس المجلس البلدي لإنزكان والكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة، أنه لحدود هذه اللحظات لا وجود لأي إتفاق أو تنسيق حول الإنتخابات الجزئية المقبلة مع أي مكون سياسي اخر، مؤكدا بأن المكلف بتدبير الموضوع هو هيئات الحزب محليا وكذا مركزيا بإشراف من الأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران.





