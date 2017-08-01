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حكاية بنكيران الزعيم الذي أراد أن يسود ويحكم قبل أن يتعرض للضرب من تحت الحزام

بتاريــخ : 22 غشت 2017 / 15:33 حكاية بنكيران الزعيم الذي أراد أن يسود ويحكم قبل أن يتعرض للضرب من تحت الحزام | بوليتيك
حكاية بنكيران الزعيم الذي أراد أن يسود ويحكم قبل أن يتعرض للضرب من تحت الحزام
اليوم حينما نعيد تركيب كل تلك السيناريوهات ، لابد أن نكتشف أن بنكيران كان يسير على الطريق اليسار للفشل في مهمته ، ولم ينجح بنكيران لأنه ظل ينتظر حزب الحركة الشعبية لكي يقول نعم للمشاركة في حكومته

"شوف تيفي"

اليوم حينما نعيد تركيب كل تلك السيناريوهات ، لابد أن نكتشف أن بنكيران كان يسير على الطريق اليسار للفشل في مهمته ، ولم ينجح بنكيران لأنه ظل ينتظر حزب الحركة الشعبية لكي يقول نعم للمشاركة في حكومته ، لكنها ستكون مشاركة مشروطة، وهو ما كان يعني أن الدور الموالي سيكون على حكومة بملامح أخرى كان يمكن أن يقودها خصمه الأصالة والمعاصرة وهو سيناريو لم يكن وقتها سرا على أحد بالنظر للتعثر الذي رافق تشكيل حكومة بنكيران، غير أن الاختيار سيقع بعد ذلك على رجل من العدالة والتنمية احتراما للمنهجية الديمقراطية في شخص سعد الدين العثماني الذي لم يتجاوز في تشكيل حكومته ، أو الحكومة التي أمليت عليه، غير بضعة أسابيع كانت كافية لنخرج من حالة البلوكاج الذي عشناه مع بنكيران.

وحسب قراءة تحليلية في عدد اليوم لصحيفة "المساء" فإن فشل بنكيران في المهمة التي اعتقد الكثيرون أنه سينجح فيها مثلما حدث في 2012، فيما نجح بديله العثماني في المهمة، لكن الأسئلة الكبرى استمرت ، كيف تمكنت هذه الحكومة الجديدة كسابقتها من تحقيق الانسجام الفكري والسياسي وهي تجمع حزبا إسلاميا بآخر له امتداد شيوعي، بثالث اشتراكي ، ورابع يقول إنه وطني، وخامس يصف نفسه بالوسطي ، وسادس مستعد لكل النعوت والصفات.

ولهذا كان لابد من الإنقلاب على حكومة بنكيران التي لم يكتب لها النور، والدفع بحكومة العثماني التي جاءت على مقاس من خططوا لها ورسموا خطوطها العريضة من خلاف الكواليس ، أن يترك أثره البليغ على حزب العدالة والتنمية الذي لم يعد خافيا على أحد أنه انقسم إلى تيارين أحدهما يقوده العثماني ووزراء والآخر يقوده بنكيران وآنصاره.

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