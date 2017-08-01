 مؤثر: ما لا تعرفونه عن ''المغتصبة '' إيمان...شوفو الوجه المأساوي لحياتها من الطفولة إلى الآن وهاكيفاش سمحات فيها أمها الحقيقية ﻿
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مؤثر: ما لا تعرفونه عن ''المغتصبة '' إيمان...شوفو الوجه المأساوي لحياتها من الطفولة إلى الآن وهاكيفاش سمحات فيها أمها الحقيقية

بتاريــخ : 22 غشت 2017 / 14:50 مؤثر: ما لا تعرفونه عن المغتصبة إيمان...شوفو الوجه المأساوي لحياتها من الطفولة إلى الآن وهاكيفاش سمحات فيها أمها الحقيقية | مجتمع
مؤثر: ما لا تعرفونه عن ''المغتصبة '' إيمان...شوفو الوجه المأساوي لحياتها من الطفولة إلى الآن وهاكيفاش سمحات فيها أمها الحقيقية
إيمان عمرها 24 سنة، كانت أمها مختلة عقليا كذلك في مدينة ''دكالة'' تمتهن ممارسة الدعارة ومعروف عنها أنها تنجب أبناءها في الشوارع والأزقة بشكل عشوائي خارج إطارالقانون، وتترك أبناءها عرضة للشارع، وحسب

شوف تيفي 

إيمان عمرها 24 سنة، كانت أمها مختلة عقليا كذلك في مدينة "دكالة" تمتهن ممارسة الدعارة ومعروف عنها أنها تنجب أبناءها في الشوارع والأزقة بشكل عشوائي خارج إطارالقانون، وتترك أبناءها عرضة للشارع، وحسب المعطيات الي توصلنا بها فإن أم "إيمان" ولدت أكثر من 13 إبنا لا أحد منهم يعرف الآخر.

وفيما يتعلق بقصة حياة "إيمان" ، فذات يوم جاءت عائلة تفتقد الى الأبناء من حي البرنوصي بالدار البيضاء، الى سيدة ملقبة بالمراكشية وكانت معروفة أنها "طباخة" في الأعراس والمناسبات ، وطالبتها الأسرة بتقديم خدمة الوساطة للحصول على بنت لتربيتها وتبنيها، وكانت "المراكشية" على علم ومعرفة بأم "إيمان" حيث لم تفوت الفرصة في اللجوء إليها للمكان الذي تقطن به ب "دكالة" واستطاعت أن ترافق معها الطفلة "إيمان" إلى حي البرنوصي وتنجح في مهمة الوساطة التي كلفت بها .

عاشت الطفلة "إيمان" حياتها مع الأسرة بحي البرنوصي ، ومع مرور السنين اكتشفوا أنها مختلة عقليا ومع ذلك لم يستطيعوا التخلي عنها، بقيت معهم مدة طويلة وفجأة أصيبت أم "إيمان" بالتبني بمرض الكلي حيث شاءت الأقدار ووافتها المنية.

توفيت الأم بالتبني وأصبحت مساحة الحرية بالنسبة للطفلة إيمان أوسع مما كانت عليه في السابق، وهي تتقدم في السن أصبحت تلتجئ للشارع بشكل يومي وفي الأوقات التي تروقها بدون حسيب ولا رقيب تجول وتصول في مدينة الدار البيضاء مع أبناء الشارع أيضا.

في تلك المرحلة بالذات أصبح الكل ينعت الفتاة "إيمان" ببنت الزنقة آمنت بالصفة التي يصفها الشارع، في ذات الوقت أصبحت مدمنة على الخروج الى الشارع ومعاشرة الفئة المجتمعية القريبة من شاكلتها، والنوم هنا وهناك، وتقضي أغلب أوقاتها في دور الدعارة، وهي تعيش هذه الفترة من حياتها تعرضت للإغتصاب والذي نتج عنه حمل وأنجبت ولدا خارج الشرع والقانون، اصبح الآن عمره 5 سنوات، يعيش مع العائلة التي ربتهما.

حتى الحي الذي تربت فيه كان جل أبنائه يمارسون معها الجنس حتى أصبح الأمر عاديا جدا وطبيعيا بالنسبة اليهم ويتداول بين الجميع، والمصيبة العظمى هي أن الام "إيمان" أصيبت بمرض "السيدا" وتوافد عليها العديد من جمعيات المجتمع المدني لتقديم يد المساعدة وكذا بعض وسائل الإعلام ، إلا أن الأمر بقي منسيا الى فجر يوم الإثنين الماضي بعدما اهتز الرأي العام المغربي بعد انتشار شريط فيديو يوثق لمشاهد محاولة هتك عرضها بإحدى حافلات الدار البيضاء من طرف مجموعة من المراهقين .

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شوف تيفي المغرب اغتصاب قصة حياة ايمان طفولة أمومة

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