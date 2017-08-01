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عاجل.. مول البارابولات مشتبه به في قتل الفنان الشعبي الشهير بالبيضاء+والقضية صعيبة بزاف

بتاريــخ : 22 غشت 2017 / 14:43 عاجل.. مول البارابولات مشتبه به في قتل الفنان الشعبي الشهير بالبيضاء+والقضية صعيبة بزاف | حوادث و حقوق
عاجل.. مول البارابولات مشتبه به في قتل الفنان الشعبي الشهير بالبيضاء+والقضية صعيبة بزاف
في جديد جريمة قتل الفنان الشعبي ''محمد فضيل''، علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن شخصين يشتبه في تورطهما في هذه الجريمة، بينهما صديقه القريب والذي يعمل في إصلاح ''صحون إلتقاط القنوات الفضائية'' أي

"شوف تيفي"

في جديد جريمة قتل الفنان الشعبي "محمد فضيل"، علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن شخصين يشتبه في تورطهما في هذه الجريمة، بينهما صديقه القريب والذي يعمل في إصلاح "صحون إلتقاط القنوات الفضائية" أي "البارابولات".

وأكد مصدر "شوف تيفي" في كشفه عن تفاصيل الجريمة، أن "مول البارابولات" القاطن بحي أناسي، حل بمنزل الضحية رفقة شخص آخر ينحدر من مدينة مكناس، وقاما معا بالاعتداء على الفنان لأسباب مجهولة، حيث قام أحدهما بتوجيه لكمة له قبل أن يعمد إلى خنقه منهيا حياته.

وأوضح المصدر ذاته أن "مول البارابولات" وفور ارتكابه للجريمة، سرق مفاتيح شقة أسرة الضحية بحي بوركون وتوجه إليها، وخلال دخوله لها من أجل سرقة ما بداخلها على ما يبدو، تفاجأ بوجود شقيقة الضحية، ليوضح لها بأن الفنان منحه المفاتيح، ليدخل إلى الشقة ويتحصل على "هاتف الواتساب" الخاص بالفنان الشعبي.

وأكد ذات المصدر أن شقيقة الفنان منحت المشتبه به الهاتف، قبل أن تتفاجأ بعد ذلك بخبر مقتل شقيقها "محمد فضيل".

وأفاد المصدر نفسه، أن مصالح الأمن، فتحت تحقيقا للكشف عن مكان تواجد المشتبه بهما، وأيضا للكشف عن جميع خيوط وملابسات هذه الجريمة.

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المغرب شوف تيفي الضحية المفاتيح البارابولات محمد فضيل

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