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مفاوضات حول خلافة ''العماري'' وهذا ما يروج بكواليس حزب الجرار

بتاريــخ : 22 غشت 2017 / 14:36 مفاوضات حول خلافة العماري وهذا ما يروج بكواليس حزب الجرار | بوليتيك
مفاوضات حول خلافة ''العماري'' وهذا ما يروج بكواليس حزب الجرار
قرر قادة الأصالة والمعاصرة ، إرجاء اجتماع المكتب السياسي ، إلى ما بعد عيد الأضحى لفتح المجال للقادة بالاستمتاع بعطلتهم الصيفية ، وتفادي التشنجات التي قد تحصل أثناء إعادة تقليب الأوراق الخفية التي

"شوف تيفي"

قرر قادة الأصالة والمعاصرة ، إرجاء اجتماع المكتب السياسي ، إلى ما بعد عيد الأضحى لفتح المجال للقادة بالاستمتاع بعطلتهم الصيفية ، وتفادي التشنجات التي قد تحصل أثناء إعادة تقليب الأوراق الخفية التي دفعت إلياس العماري إلى التخلي بسهولة عن منصب الأمين العام، بعد مرور سنة ونصف على المؤتمر العام، الذي انتخبه أمينا عاما.

وأفادت مصادر"الصباح" أن قيادة الحزب فضلت إرجاء انعقاد المكتب السياسي ، لتجنب تصدع داخلي، لوجود صراع بين أسماء كثيرة قررت خلافة العماري، وأجرت لقاءات ثنائية في إطار سياسة "الكولسة" لحشد الدعم المطلوب.

وروج أعضاء الحزب أسماء يعتقدون أنها مؤهلة لقيادة "الجرار" من قبيل أحمد أخشيشن، وزير التعليم الأسبق ورئيس جهة مراكش آسفي حاليا، ثم المحامي المثير للجدل عبد اللطيف وهبي ، وحكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين ، وآخرين من أمثال حسن بنعدي، بالإضافة إلى بلكوش الذي يملك قوة تنظيمية، وأضافت نفس المصادر أنه، حسب الظروف الحالية، القابلة للتغيير، فإن العماري سيدعم أيضا الترشيح النسائي على رأس الحزب، لتغيير الخصوم وإحراجهم كثيرا خاصة الاستقلال والعدالة والتنمية.

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شوف تيفي حزب البام الياس العماري

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