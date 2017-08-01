صادم: تبادل مثليين لقبلات وعناق بالشارع العام ببرشيد وهذه التفاصيل ﻿

أحالت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالدروة (اقليم برشيد) أخيرا، على ممثل سلطة الاتهام بابتدائية برشيد مثليين من أجل ''الاخلال بالحياء العام''، بعدما كادت مواجهات عرفتها الدروة أخيرا بين مثليين

"شوف تيفي"

أحالت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالدروة (اقليم برشيد) أخيرا، على ممثل سلطة الاتهام بابتدائية برشيد مثليين من أجل "الاخلال بالحياء العام"، بعدما كادت مواجهات عرفتها الدروة أخيرا بين مثليين ومواطنيين، أن تعيد المنطقة من جديد الى الأضواء عبر شبكات التواصل الإجتماعي.

فبعدما وصل صداها قبل سنة الى مختلف دول العالم من خلال فضيحة قائد الجنس مقابل البناء، وواجه مواطنون بتجزئة السعادة مثليين بالحجارة، قبل أن يتدخل آخرون ويشعرون عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي التي حلت بالمكان، وجنبت المنطقة كارثة نتيجة تبادل مثليين لقبلات وعناق بالشارع العام، مما اغضب عددا من المواطنين، حسب ما اوردته جريدة الصباح لنهار اليوم الثلاثاء.

وتأجج الوضع قبل أن تحل فرقة من عناصر الدرك الملكي وتحمي المثليين، بعدما اصطحبتهم إلى مقرها للاستماع إليهم في محضر رسمي، واستنادا الى معطيات حصلت عليها "الصباح" فإن المثليين جاؤوا إلى تجزئة السعادة لزيارة قريبة لهم، وخرجوا إلى الشارع للتجول، قبل أن يشرعوا في تبادل القبلات والعناق ، ما أثار احتجاج المواطنين.