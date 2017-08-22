عاجل وجد خطير..تفاصيل جديدة حول مقتل فنان شعبي شهير وسط شقة بالبيضاء+صور ﻿

في جديد مقتل الفنان الشعبي الشهير ''محمد فضيل''، علمت ''شوف تيفي'' أن صديقه الذي يعيش معهة ويشغل مهمة مسيرمقهى، هو من عثر عليه داخل الشقة، غارقا في بحر من الدماء وهو يصارع الموت.

"شوف تيفي"



في جديد مقتل الفنان الشعبي الشهير "محمد فضيل"، علمت "شوف تيفي" أن صديقه الذي يعيش معهة ويشغل مهمة مسيرمقهى، هو من عثر عليه داخل الشقة، غارقا في بحر من الدماء وهو يصارع الموت.

وأكد مصدر "شوف تيفي" أن صديق الفنان سارع إلى إبلاغ المصالح الأمينة، التي حلت بالشقة الموجودة ببنجدية، حيث قامت الشرطة العلمية بجمع الأدلة، بينما تم نقل الفنان بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى ابن رشد لكنه فارق الحياة في الطريق إليه.

وأوضح المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا للكشف عن هوية المتورط في جريمة قتل الفنان، وأيضا للكشف عن جميع الظروف والملابسات الخاصة بها.