حصري..هذه هي حقيقة هوية ضحية عملية الاغتصاب داخل حافلة للنقل العمومي بالبيضاء + فيديو ﻿

أكد مصدر أمني لـ ''شوف تيفي'' أن الفتاة ضحية عملية الاغتصاب داخل حافلة للنقل العمومي بالبيضاء، هي المدعوة ''إيمان''، نافيا ما تم تداوله بأن فتاة أخرى هي من كانت ضحية هذا العمل الإجرامي الشنيع.

"شوف تيفي"

أكد مصدر أمني لـ "شوف تيفي" أن الفتاة ضحية عملية الاغتصاب داخل حافلة للنقل العمومي بالبيضاء، هي المدعوة "إيمان"، نافيا ما تم تداوله بأن فتاة أخرى هي من كانت ضحية هذا العمل الإجرامي الشنيع.

وأوضح المصدر ذاته أن "إيمان" البالغة من العمر 23 سنة، هي من ظهرت بمقطع الفيديو الذي وثق لحظة تعرضها للاغتصاب وهتك العرض على يد ستة قاصرين داخل حافلة للنقل العمومي تابعة لشركة "نقل المدينة".

تجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية، تمكنت أمس الاثنين، من اعتقال 6 قاصرين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 سنة، يشتبه في تورطهم في عملية اغتصاب الفتاة "إيمان" والتي أكد الطبيب الشرعي إصابتها بخلل عقلي.