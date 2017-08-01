 حصري..هذه هي حقيقة هوية ضحية عملية الاغتصاب داخل حافلة للنقل العمومي بالبيضاء + فيديو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

يا ربي السلامة.. نهاية مروعة لشقيقين بالحي الحسني بالبيضاء | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. نهاية مروعة لشقيقين بالحي الحسني بالبيضاء

عاجل وحصري...هاكيفاش وعلاش تقتل الفنان الشعبي الشهير داخل شقة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وحصري...هاكيفاش وعلاش تقتل الفنان الشعبي الشهير داخل شقة بالبيضاء

بالفيديو...أول ظهور لإيمان بعد الفيديو الشهير لمحاولة اغتصابها بقلب طوبيس بكازا | بووز

بالفيديو...أول ظهور لإيمان بعد الفيديو الشهير لمحاولة اغتصابها بقلب طوبيس بكازا

عاجل وحصري..صور تظهر الفنان الشعبي الشهير اللي تقتل وهو جثة هامدة بالبيضاء+صور | حوادث و حقوق

عاجل وحصري..صور تظهر الفنان الشعبي الشهير اللي تقتل وهو جثة هامدة بالبيضاء+صور

عاجل وجد خطير..تفاصيل جديدة حول مقتل فنان شعبي شهير وسط شقة بالبيضاء+صور | حوادث و حقوق

عاجل وجد خطير..تفاصيل جديدة حول مقتل فنان شعبي شهير وسط شقة بالبيضاء+صور

حصري..هذه هي حقيقة هوية ضحية عملية الاغتصاب داخل حافلة للنقل العمومي بالبيضاء + فيديو | حوادث و حقوق

حصري..هذه هي حقيقة هوية ضحية عملية الاغتصاب داخل حافلة للنقل العمومي بالبيضاء + فيديو

غرامة 25 درهم بسبب رمي الازبال في الشارع بورزازات | مجتمع

غرامة 25 درهم بسبب رمي الازبال في الشارع بورزازات

عاجل..وصول المشتبه بهم الأربعة في اعتداء برشلونة إلى المحكمة في مدريد | دولي

عاجل..وصول المشتبه بهم الأربعة في اعتداء برشلونة إلى المحكمة في مدريد

عاجــل وخطير وبالصور.. فنان مغربي مشهور ديال الشعبي لقاوه ميت بمنزل صديقه بالبيضاء وها شنو وقع+تفاصيل حصرية | حوادث و حقوق

عاجــل وخطير وبالصور.. فنان مغربي مشهور ديال الشعبي لقاوه ميت بمنزل صديقه بالبيضاء وها شنو

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

حصري..هذه هي حقيقة هوية ضحية عملية الاغتصاب داخل حافلة للنقل العمومي بالبيضاء + فيديو

بتاريــخ : 22 غشت 2017 / 10:44 حصري..هذه هي حقيقة هوية ضحية عملية الاغتصاب داخل حافلة للنقل العمومي بالبيضاء + فيديو | حوادث و حقوق
حصري..هذه هي حقيقة هوية ضحية عملية الاغتصاب داخل حافلة للنقل العمومي بالبيضاء + فيديو
أكد مصدر أمني لـ ''شوف تيفي'' أن الفتاة ضحية عملية الاغتصاب داخل حافلة للنقل العمومي بالبيضاء، هي المدعوة ''إيمان''، نافيا ما تم تداوله بأن فتاة أخرى هي من كانت ضحية هذا العمل الإجرامي الشنيع.

"شوف تيفي"

أكد مصدر أمني لـ "شوف تيفي" أن الفتاة ضحية عملية الاغتصاب داخل حافلة للنقل العمومي بالبيضاء، هي المدعوة "إيمان"، نافيا ما تم تداوله بأن فتاة أخرى هي من كانت ضحية هذا العمل الإجرامي الشنيع.

وأوضح المصدر ذاته أن "إيمان" البالغة من العمر 23 سنة، هي من ظهرت بمقطع الفيديو الذي وثق لحظة تعرضها للاغتصاب وهتك العرض على يد ستة قاصرين داخل حافلة للنقل العمومي تابعة لشركة "نقل المدينة".

تجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية، تمكنت أمس الاثنين، من اعتقال 6 قاصرين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 سنة، يشتبه في تورطهم في عملية اغتصاب الفتاة "إيمان" والتي أكد الطبيب الشرعي إصابتها بخلل عقلي.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي النقل العمومي المصالح الأمنية الطبيب الشرعي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

يا ربي السلامة.. نهاية مروعة لشقيقين بالحي الحسني بالبيضاء | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. نهاية مروعة لشقيقين بالحي الحسني بالبيضاء

عاجل وحصري...هاكيفاش وعلاش تقتل الفنان الشعبي الشهير داخل شقة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وحصري...هاكيفاش وعلاش تقتل الفنان الشعبي الشهير داخل شقة بالبيضاء

عاجل وحصري..صور تظهر الفنان الشعبي الشهير اللي تقتل وهو جثة هامدة بالبيضاء+صور | حوادث و حقوق

عاجل وحصري..صور تظهر الفنان الشعبي الشهير اللي تقتل وهو جثة هامدة بالبيضاء+صور

عاجل وجد خطير..تفاصيل جديدة حول مقتل فنان شعبي شهير وسط شقة بالبيضاء+صور | حوادث و حقوق

عاجل وجد خطير..تفاصيل جديدة حول مقتل فنان شعبي شهير وسط شقة بالبيضاء+صور

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. صادم: ايمان ضحية الطوبيس مصابة بالسيدا | بــووز
منذ 46 دقيقة

بالفيديو.. صادم: ايمان ضحية الطوبيس مصابة بالسيدا

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 22 غشت 2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 22 غشت 2017 | شوف تيفي

أحوال الطقس : 22 غشت 2017 | الطقس

أحوال الطقس : 22 غشت 2017

الحصاد اليومي: .تذاكر مجانية لجماهير الرجاء في مباراة كأس العرش | حصاد اليوم

الحصاد اليومي: .تذاكر مجانية لجماهير الرجاء في مباراة كأس العرش

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

يا ربي السلامة.. نهاية مروعة لشقيقين بالحي الحسني بالبيضاء | حوادث و حقوق
منذ 10 دقائق

يا ربي السلامة.. نهاية مروعة لشقيقين بالحي الحسني بالبيضاء

عاجل وحصري...هاكيفاش وعلاش تقتل الفنان الشعبي الشهير داخل شقة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وحصري...هاكيفاش وعلاش تقتل الفنان الشعبي الشهير داخل شقة بالبيضاء

بالفيديو...أول ظهور لإيمان بعد الفيديو الشهير لمحاولة اغتصابها بقلب طوبيس بكازا | بووز

بالفيديو...أول ظهور لإيمان بعد الفيديو الشهير لمحاولة اغتصابها بقلب طوبيس بكازا

عاجل وحصري..صور تظهر الفنان الشعبي الشهير اللي تقتل وهو جثة هامدة بالبيضاء+صور | حوادث و حقوق

عاجل وحصري..صور تظهر الفنان الشعبي الشهير اللي تقتل وهو جثة هامدة بالبيضاء+صور

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.