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عاجل..وصول المشتبه بهم الأربعة في اعتداء برشلونة إلى المحكمة في مدريد

بتاريــخ : 22 غشت 2017 / 09:32 عاجل..وصول المشتبه بهم الأربعة في اعتداء برشلونة إلى المحكمة في مدريد | دولي
عاجل..وصول المشتبه بهم الأربعة في اعتداء برشلونة إلى المحكمة في مدريد
وصل العناصر الأربعة الذين ما زالوا على قيد الحياة من الخلية الجهادية التي نسب إليها اعتداء كاتالونيا في آليات للشرطة صباح يومه الثلاثاء إلى محكمة مدريد حيث يتوقع أن توجه إليهم التهم رسميا، بحسب ما

"شوف تيفي"

 وصل العناصر الأربعة الذين ما زالوا على قيد الحياة من الخلية الجهادية التي نسب إليها اعتداء كاتالونيا في آليات للشرطة صباح يومه الثلاثاء إلى محكمة مدريد حيث يتوقع أن توجه إليهم التهم رسميا، بحسب ما افادت وكالة فرانس برس قبل قليل من يومه الثلاثاء.

ودخلت حافلات الشرطة الاسبانية تحت حراسة مشددة مقر المحكمة الوطنية التي تنظر في قضايا الإرهاب حيث سيمثل المشتبه بهم الأربعة أمام قاض سيقرر ما إذا كان سيوجه اليهم التهم على خلفية عمليتي الدهس اللتين اسفرتا عن 15 قتيلا و120 جريحا.

 وكانت الشرطة اعتقلت أربعة رجال، فيما قتل أفراد الخلية الآخرون بعضهم بأيدي الشرطة وبعضهم الآخر في انفجار عرضي وقع في منزل كان يستخدم لتصنيع المتفجرات في ألكنار.

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