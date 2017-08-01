عاجل..القرطاس في مريكان ﻿

قالت سلطات تنفيذ القانون إن والد لاعب كرة سابق في مدرسة عليا بولاية أوهايو الأمريكية كان قد أدين في جريمة اغتصاب أطلق النار على قاض وأصابه في كمين خارج محكمة بالولاية يوم الاثنين وإن ضابط مراقبة

''شوف تيفي ''

قالت سلطات تنفيذ القانون إن والد لاعب كرة سابق في مدرسة عليا بولاية أوهايو الأمريكية كان قد أدين في جريمة اغتصاب أطلق النار على قاض وأصابه في كمين خارج محكمة بالولاية يوم الاثنين وإن ضابط مراقبة أطلق على المهاجم الرصاص فأرداه قتيلا، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة رويترز البريطانية قبل قليل من يومه الثلاثاء.

وقالت جين هانلين المدعية العامة في مقاطعة جيفرسون في مؤتمر صحفي إن المشتبه به الذي قتل في الموقع هو ناثانييل ريتشموند.

وأضافت في المؤتمر الصحفي الذي أذاعته محطة (دبليو.كيه.واي.سي) التلفزيونية أن القتيل هو والد ماليك ريتشموند وهو أحد لاعبي كرة قدم في المدرسة العليا أدينا باغتصاب فتاة عمرها 16 عاما في حفل في مدينة ستوبنفيل في الولاية عام 2012 .

وقالت هانلين ''لا مبرر على الإطلاق للاعتقاد بوجود أي صلة بين ماليك ريتشموند وتصرفات والده اليوم''.