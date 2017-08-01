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خطير وصادم..مقتل مغربي بالرصاص في شيكاغو

بتاريــخ : 22 غشت 2017 / 05:00 خطير وصادم..مقتل مغربي بالرصاص في شيكاغو | دولي
خطير وصادم..مقتل مغربي بالرصاص في شيكاغو
حمزة حموص، شاب مغربي فرنسي يبلغ من العمر 25 عاما، قتل برصاصة في الرأس بدون سبب واضح، خلال مشادة كلامية مع أمريكي أسود، في مدينة شيكاغو الأمريكية، يوم الاثنين الماضي حوالي الساعة الثانية و45 دقيقة

''شوف تيفي''

حمزة حموص، شاب مغربي فرنسي يبلغ من العمر 25 عاما، قتل برصاصة في الرأس بدون سبب واضح، خلال مشادة كلامية مع أمريكي أسود، في مدينة شيكاغو الأمريكية، يوم الاثنين الماضي حوالي الساعة الثانية و45 دقيقة صباحا، بالقرب من منزله، وهي ثاني حالة قتل في صفوف المغاربة بشيكاغو في ظرف سنة.

وحسب ما اوردته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء، أن مصدرا في الشرطة أوضح لـ ''شيكاغو تريبيون'' أن ''الدراما هي نتجية مشاجرة دون دافع، ربما ولدت من سبب تافه''، موضحة أن حمزة حموص انتقل مؤخرا للإقامة في إيفانستون على مشارف شيكاغو الشمالية، وخرج في نزهة مع زوجته وشقيقته الصغرى ليتمتعوا بطلوع الفجر وأخذ صور تذكارية للمدينة التي أحبها كثيرا و التي سيلقي بها حتفه.

وتقول أرملته - حسب اليومية - لشيكاغو تريبيون: '' معظم الناس في باريس يريدون الذهاب إلى نيويورك، وكان حلم حمزة أن يعيش في شيكاغو، لكن الحلم تحول إلى كابوس، إذ لم يعبر حمزة إلا بضعة شوارع فقط خارج منزله حتى وجد نفسه أمام رجل يهاجمه لسبب لا يزال غير محدد.

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