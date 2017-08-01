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فقدان عسكريين أمريكيين وإصابة آخرين بعد إصطدام لمدمرة أمريكية بسفينة لنقل النفط

بتاريــخ : 22 غشت 2017 / 04:15 فقدان عسكريين أمريكيين وإصابة آخرين بعد إصطدام لمدمرة أمريكية بسفينة لنقل النفط | دولي
فقدان عسكريين أمريكيين وإصابة آخرين بعد إصطدام لمدمرة أمريكية بسفينة لنقل النفط
أعلنت البحرية الأمريكية إن عشرة بحارة فُقدوا بعد تصادم سفينة حربية أمريكية مع سفينة أخرى تحمل 50 ألف طن من النفط شرقي سنغافورة اليوم الاثنين .

شوف تيفي وكالات


أعلنت البحرية الأمريكية إن عشرة بحارة فُقدوا بعد تصادم سفينة حربية أمريكية مع سفينة أخرى تحمل 50 ألف طن من النفط شرقي سنغافورة اليوم الاثنين .

ووفق ''وكالة رويترز'' قالت البحرية في بيان إن المدمرة ''جون- إس-مكين'' المزودة بصواريخ موجهة تصادمت مع السفينة التجارية'' ألنيك إم. سي'' أثناء توجهها إلى سنغافورة في زيارة روتينية للميناء.

وأضافت أن ''التقارير المبدئية تشير إلى أن أضرارا بالغة لحقت بالجانب الأيسر الخلفي من جون إس.مكين'' حيث هناك حاليا عشرة بحارة مفقودون وخمسة جرحى'' وتجري عملية بحث وإنقاذ تشارك فيها سفن وطائرات هليكوبتر وزوارق سنغافورية بالإضافة إلى حاملة طائرات أمريكية.

وقالت السلطات الماليزية إن التصادم وقع في المياه الماليزية في بحر الصين الجنوبي وإنها تساعد في عملية البحث والإنقاذ، حيث إن السفينة الحربية تبحر حاليا بطاقتها الذاتية وتتجه صوب الميناء دون أن تحدد أي ميناء.

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