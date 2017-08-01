حصري..هذا ما توصل إليه الطبيب الشرعي بخصوص الفتاة ضحية واقعة الطوبيس بالبيضاء ﻿

علمت '' شوف تيفي '' من مصدر مطلع أن الطبيب الشرعي، أكد بعد فحصه للفتاة ضحية عملية الإغتصاب بقلب حافلة للنقل العمومي بالبيضاء ، بأنها تعاني بالفعل من اضطرابات نفسية وعقلية.

''شوف تيفي ''

علمت '' شوف تيفي '' من مصدر مطلع أن الطبيب الشرعي، أكد بعد فحصه للفتاة ضحية عملية الإغتصاب بقلب حافلة للنقل العمومي بالبيضاء ، بأنها تعاني بالفعل من اضطرابات نفسية وعقلية.

وأكد المصدر ذاته أن مصالح الأمن وفور توصلها بهذا المعطى، قامت بضمه للملف الخاص بهذه الجريمة البشعة التي تورط في ارتكابها 6 قاصرون تم ايقافهم بحي مباركة بالبيضاء.

وأوضح ذات المصدر أن الضحية حلت رفقة والدها إلى مقر الشرطة القضائية المكلفة بالملف التابعة للفرقة الولائية الجنائية بالدارالبيضاء، والتي عرضتها على مستشفى الأمراض النفسية لتثبيت فعلا مرضها العقلي.

تجدر الإشارة إلى أن الضحية المدعوة ''إيمان '' تبلغ من العمر 24 سنة، تقطن رفقة والدها بكاريان المعاكيز القريب من الحي الذي يقطنه المتورطون في هذه الجريمة.