سابقة.. ممتلكات الرباط تعرض للبيع بعد فراغ الصندوق وتراكم الديون ﻿

أصبح مصير عدد من العقارات والممتلكات الجماعية بمدينة الرباط شبه محسوم بعد أن كشفت مصادر متطابقة أن مجلس المدينة سيتجه نحو اعتماد الحال السهل لمواجهة عجزه المالي في ظل تراكم تحملات بعشرات

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أصبح مصير عدد من العقارات والممتلكات الجماعية بمدينة الرباط شبه محسوم بعد أن كشفت مصادر متطابقة أن مجلس المدينة سيتجه نحو اعتماد الحال السهل لمواجهة عجزه المالي في ظل تراكم تحملات بعشرات المليارات لفائدة عدد من الأطراف.

وحسب يومية المساء في عددها الصادر يوم الثلاثاء فإن التوجه الحالي يقوم على بيع عدد من الممتلكات من أجل تدبير سيولة ستمكن المجلس من دفع ما عليه بعد أن وقع على اتفاقيات شراكة مرهقة مادية تهم عددا من المشاريع المندرجة في إطار الرباط مدينة الأنوار الذي تصل كلفته إلى 18 مليار درهم بما فيها مشروع إحداث المعرض الدولي من خلال اقتناء عقار كان مملوكا للوكالة المستقبلة للنقل الحضري وتم سحبه من التصفية القضائية في اخر لحظة في ملابسات لازالت تفاصيلها حبيسة الجهات التي هندست المشروع.

وأضافت اليومية أن هذا الحل تدعمه عدد من الأطراف داخل المجلس بعد أن اتضح أن خزينة البلدية لا تستفيد ولو من درهم واحد من ممتلكات قيمتها عشرات المليارات وهي الممتلكات التي تم تمريرها لفائدة عدد من المحظوظين من بينهم مسؤولون كبار.