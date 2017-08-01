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خسائر مادية كبيرة لتوقيف مبحوث عنه وطنيا من قبل الأمن بأكادير

بتاريــخ : 22 غشت 2017 / 03:04 خسائر مادية كبيرة لتوقيف مبحوث عنه وطنيا من قبل الأمن بأكادير | مجتمع
خسائر مادية كبيرة لتوقيف مبحوث عنه وطنيا من قبل الأمن بأكادير
كشف مصدر جمعوي، بمدينة أكادير عن تكسير مبحوث عنه زجاج العديد من السيارات، وإحداث فوضى عارمة من طرف مبحوث عنه وطنيا، أبدى مقاومة شرسة ضد عناصر الأمن الذين تمكنوا من توقيفه بعد مجهودات مضنية لتجاهل

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كشف مصدر جمعوي، بمدينة أكادير عن تكسير مبحوث عنه زجاج العديد من السيارات، وإحداث فوضى عارمة من طرف مبحوث عنه وطنيا، أبدى مقاومة شرسة ضد عناصر الأمن الذين تمكنوا من توقيفه بعد مجهودات مضنية لتجاهل إستعمال السلاح الوظيفي.

ووفق ذات المصدر، فقد تمكنت عناصر الدائرة الأولى للشرطة بأكادير، أمس الأحد 20 غشت، من إيقاف شخص كان يجري البحث عنه على الصعيد الوطني، من أجل الضرب والجرح البليغ بواسطة السلاح الابيض والهجوم على مسكن الغير.

وجرى إيقاف المشتبه به، الملقب بـ''البيضاوي'' ، بحي تدارت – أنزا، وذلك بعد عملية مراقبة وترصد قامت بها عناصر الدائرة انتهت بضبطه بعدما أبدى مقاومة عنيفة لرجال الأمن، كما ألحق خسائر مادية بسيارة كانت متوقفة بعين المكان.

وقد مكنت عملية التفتيش التي أخضع لها المشتبه به، وهو من ذوي السوابق القضائية، من حجز عدة قطع من مخدر الشيرا كان يعمل على ترويجها بالإضافة إلى مبلغ مالي متحصل من ترويج هذه الممنوعات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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