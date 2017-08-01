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مثير...أذرع بشرية لمنع تحويل منطقة خضراء لمشروع ''مذر للدخل'' بالدار البيضاء

بتاريــخ : 22 غشت 2017 / 02:43 مثير...أذرع بشرية لمنع تحويل منطقة خضراء لمشروع مذر للدخل بالدار البيضاء | بوليتيك
مثير...أذرع بشرية لمنع تحويل منطقة خضراء لمشروع ''مذر للدخل'' بالدار البيضاء
منع عدد من السكان القاطنين بالتجزئة السكنية ''كاميليا'' بمقاطعة عين السبع، جرافة من إقتلاع أشجار بإحدى المساحات المجاورة لسكناهم، في إطار تهيئة المنطقة لتشييد ملاعب للقرب بها.

شوف تيفي

منع عدد من السكان القاطنين بالتجزئة السكنية ''كاميليا'' بمقاطعة عين السبع، جرافة من إقتلاع أشجار بإحدى المساحات المجاورة لسكناهم، في إطار تهيئة المنطقة لتشييد ملاعب للقرب بها.

وحسب ذات المصدر، فقد وقف عدد من القاطنين بتجزئة كاميليا ''كأذرع بشرية'' لمنع الجرافة من الإجهاز عن المغروسات والأشجار بمبرر أن البقعة الأرضية مخصصة لإقامة مساحة خضراء وليس لتشييد أي بناية بها.

وأوضح ذات المصدر، أن السلطة المحلية قامت بتوثيق حادثة المنع، عبر قائد بإحدى المقاطعات التابعة لعين السبع، حيث تؤكد الساكنة الغاضبة من قرار إقتلاع الأشجار والمغروسات، بأن أهدافا شخصية وإستثمارية وراء الموضوع.

وإستنادا لذات المصدر، فالجهات التي تسعى لبناء ملاعب للقرب بالمنطقة، ستقوم بكراء الملاعب بأثمنة لفرق الأحياء والجمعيات وكذا الأفراد، حيث ترى الساكنة المحلية، بأنهم كانوا ينتظرون من المسؤولين ومجلس مدينة الدار البيضاء إلى خلق حديقة خضراء، كمتنفس لأبناء الحي وليس تشييد بنايات إسمنتية.

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