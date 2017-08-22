 فنان مغربي طالع ليه الدم وهاشنو قال على القاصرين اللي حاولوا يغتاصبوا فتاة في الطوبيس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حصري..هذا ما توصل إليه الطبيب الشرعي بخصوص الفتاة ضحية واقعة الطوبيس بالبيضاء | حوادث و حقوق

حصري..هذا ما توصل إليه الطبيب الشرعي بخصوص الفتاة ضحية واقعة الطوبيس بالبيضاء

سابقة.. ممتلكات الرباط تعرض للبيع بعد فراغ الصندوق وتراكم الديون | بوليتيك

سابقة.. ممتلكات الرباط تعرض للبيع بعد فراغ الصندوق وتراكم الديون

خسائر مادية كبيرة لتوقيف مبحوث عنه وطنيا من قبل الأمن بأكادير | مجتمع

خسائر مادية كبيرة لتوقيف مبحوث عنه وطنيا من قبل الأمن بأكادير

مثير...أذرع بشرية لمنع تحويل منطقة خضراء لمشروع مذر للدخل بالدار البيضاء | بوليتيك

مثير...أذرع بشرية لمنع تحويل منطقة خضراء لمشروع ''مذر للدخل'' بالدار البيضاء

فنان مغربي طالع ليه الدم وهاشنو قال على القاصرين اللي حاولوا يغتاصبوا فتاة في الطوبيس | حوادث و حقوق

فنان مغربي طالع ليه الدم وهاشنو قال على القاصرين اللي حاولوا يغتاصبوا فتاة في الطوبيس

كارثة...مأساة محاولة اغتصاب فتاة بحافلة عمومية بالدار البيضاء تتصدر عناوين الصحف العالمية بعناوين مبالغ فيها | إعلام وتواصل

كارثة...مأساة محاولة اغتصاب فتاة بحافلة عمومية بالدار البيضاء تتصدر عناوين الصحف العالمية بعناوين

صاحب صفحة وموقع الكتروني ينصب باسم كبير فقهاء سوس ويحتال على مواطنين وشخصيات نافدة مغربية وخليجية | حوادث و حقوق

صاحب صفحة وموقع الكتروني ينصب باسم كبير فقهاء سوس ويحتال على مواطنين وشخصيات نافدة مغربية وخليجية

بالصورة.. السياح الأجانب في شفشاون يفضلون المبيت في العراء بسبب غلاء كراء المنازل | مجتمع

بالصورة.. السياح الأجانب في شفشاون يفضلون المبيت في العراء بسبب غلاء كراء المنازل

سابقة...مستشفى الراشدية يستعير الأجهزة الطبية لمستشفى القرب بالريش لإجراء عملية جراحية لمريض | مجتمع

سابقة...مستشفى الراشدية يستعير الأجهزة الطبية لمستشفى القرب بالريش لإجراء عملية جراحية لمريض

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

فنان مغربي طالع ليه الدم وهاشنو قال على القاصرين اللي حاولوا يغتاصبوا فتاة في الطوبيس

بتاريــخ : 22 غشت 2017 / 02:31 فنان مغربي طالع ليه الدم وهاشنو قال على القاصرين اللي حاولوا يغتاصبوا فتاة في الطوبيس | حوادث و حقوق
فنان مغربي طالع ليه الدم وهاشنو قال على القاصرين اللي حاولوا يغتاصبوا فتاة في الطوبيس
بعدما هز مقطع فيديو تناقلته العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي المغاربة نظرا لمضمونه الخطير صباح يومه الإثنين، الذي يوثق لحظة قيام مجموعة من الأشخاص بالتحرش بفتاة مختلة عقليا داخل حافلة

شوف تيفي

بعدما هز مقطع فيديو تناقلته العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي المغاربة نظرا لمضمونه الخطير صباح يومه الإثنين، الذي يوثق لحظة قيام مجموعة من الأشخاص بالتحرش بفتاة مختلة عقليا داخل حافلة للنقل العمومي بمدينة الدار البيضاء، نشر الفنان المغربي نعمان لحلو عبر حسابه الشخصي فايسبوك تدوينة يقصف من خلالها الجناة.

وجاءت في تدوينة نعمان لحلو المثيرة « إذا لم نحترم بناتنا في الداخل ، فكيف نريدهم أن يحترموهم في الخارج ؟ نطالب بأقصى العقوبات للذئاب البشرية الذين اعتدوا على فتاة الحافلة » .

ولاقى منشور الفنان المغربي تفاعلا كبيرا من قِبل متتبعيه مطالبين السلطات بتمتيع المعنيين بالأمر بأقصى العقوبات.

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

نعمان لحلو تدوينة اغتصاب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حصري..هذا ما توصل إليه الطبيب الشرعي بخصوص الفتاة ضحية واقعة الطوبيس بالبيضاء | حوادث و حقوق

حصري..هذا ما توصل إليه الطبيب الشرعي بخصوص الفتاة ضحية واقعة الطوبيس بالبيضاء

صاحب صفحة وموقع الكتروني ينصب باسم كبير فقهاء سوس ويحتال على مواطنين وشخصيات نافدة مغربية وخليجية | حوادث و حقوق

صاحب صفحة وموقع الكتروني ينصب باسم كبير فقهاء سوس ويحتال على مواطنين وشخصيات نافدة مغربية وخليجية

بالصور.. احتراق سيارة بمكناس لأسباب مجهولة وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

بالصور.. احتراق سيارة بمكناس لأسباب مجهولة وهاشنو وقع

بالصورة... الشرطة الإسبانية تؤكد مقتل المشتبه به الرئيسي في هجوم برشلونةيونس أبو يعقوب | حوادث و حقوق

بالصورة... الشرطة الإسبانية تؤكد مقتل المشتبه به الرئيسي في هجوم برشلونة''يونس أبو يعقوب''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الحصاد اليومي: .تذاكر مجانية لجماهير الرجاء في مباراة كأس العرش | حصاد اليوم
منذ 48 دقيقة

الحصاد اليومي: .تذاكر مجانية لجماهير الرجاء في مباراة كأس العرش

بالفيديو...آراء قاسية وصادمة للشارع المغربي بعد محاولة اغتصاب فتاة مختلة عقليا من طرف مراهقين في قلب طوبيس بكازا | نسولو الناس

بالفيديو...آراء قاسية وصادمة للشارع المغربي بعد محاولة اغتصاب فتاة'' مختلة عقليا'' من طرف مراهقين في قلب طوبيس بكازا

شوف الصحافة: عصابة مسلحة استولت على مبلغ مالي بعد مهاجمة محطة وقود بسلا‎ | شوف الصحافة

شوف الصحافة: عصابة مسلحة استولت على مبلغ مالي بعد مهاجمة محطة وقود بسلا‎

بالفيديو.. هكذا تابع مسؤولو الرباط الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب | بــووز

بالفيديو.. هكذا تابع مسؤولو الرباط الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

حصري..هذا ما توصل إليه الطبيب الشرعي بخصوص الفتاة ضحية واقعة الطوبيس بالبيضاء | حوادث و حقوق
منذ 5 دقائق

حصري..هذا ما توصل إليه الطبيب الشرعي بخصوص الفتاة ضحية واقعة الطوبيس بالبيضاء

سابقة.. ممتلكات الرباط تعرض للبيع بعد فراغ الصندوق وتراكم الديون | بوليتيك

سابقة.. ممتلكات الرباط تعرض للبيع بعد فراغ الصندوق وتراكم الديون

خسائر مادية كبيرة لتوقيف مبحوث عنه وطنيا من قبل الأمن بأكادير | مجتمع

خسائر مادية كبيرة لتوقيف مبحوث عنه وطنيا من قبل الأمن بأكادير

مثير...أذرع بشرية لمنع تحويل منطقة خضراء لمشروع مذر للدخل بالدار البيضاء | بوليتيك

مثير...أذرع بشرية لمنع تحويل منطقة خضراء لمشروع ''مذر للدخل'' بالدار البيضاء

﻿ ﻿
أمس 18:30 GMT

عاجل ورسميا.. السعودية تعلن عن أول أيام عيد الأضحى

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.