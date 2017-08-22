فنان مغربي طالع ليه الدم وهاشنو قال على القاصرين اللي حاولوا يغتاصبوا فتاة في الطوبيس ﻿

بعدما هز مقطع فيديو تناقلته العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي المغاربة نظرا لمضمونه الخطير صباح يومه الإثنين، الذي يوثق لحظة قيام مجموعة من الأشخاص بالتحرش بفتاة مختلة عقليا داخل حافلة

شوف تيفي

بعدما هز مقطع فيديو تناقلته العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي المغاربة نظرا لمضمونه الخطير صباح يومه الإثنين، الذي يوثق لحظة قيام مجموعة من الأشخاص بالتحرش بفتاة مختلة عقليا داخل حافلة للنقل العمومي بمدينة الدار البيضاء، نشر الفنان المغربي نعمان لحلو عبر حسابه الشخصي فايسبوك تدوينة يقصف من خلالها الجناة.

وجاءت في تدوينة نعمان لحلو المثيرة « إذا لم نحترم بناتنا في الداخل ، فكيف نريدهم أن يحترموهم في الخارج ؟ نطالب بأقصى العقوبات للذئاب البشرية الذين اعتدوا على فتاة الحافلة » .

ولاقى منشور الفنان المغربي تفاعلا كبيرا من قِبل متتبعيه مطالبين السلطات بتمتيع المعنيين بالأمر بأقصى العقوبات.