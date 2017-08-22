كارثة...مأساة محاولة اغتصاب فتاة بحافلة عمومية بالدار البيضاء تتصدر عناوين الصحف العالمية بعناوين مبالغ فيها ﻿

مباشرة بعد إعلان السلطات الأمنية بمدينة الدار البيضاء عن توقيف المشتبه بهم في مأساة محاولة إغتصاب فتاة بحافلة للنقل العمومي بشكل رسمي، خصصت أبرز الصحف العالمية خاصة منها الفرنسية والبلجيكية

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مباشرة بعد إعلان السلطات الأمنية بمدينة الدار البيضاء عن توقيف المشتبه بهم في مأساة محاولة إغتصاب فتاة بحافلة للنقل العمومي بشكل رسمي، خصصت أبرز الصحف العالمية خاصة منها الفرنسية والبلجيكية والإسبانية مقالات حول الواقعة.



وخصصت صحيفتي ''لوفيغارو'' و ''لوموند'' الفرنسيتين تقارير وروبورتاجات تحليلية حول الواقعة، مؤكدة عن وجود عضب شديد بمواقع التواصل الإجتماعي حول المأساة، حيث كشفت لوفيغارو في عنوان لتقريرها ''بأن المغاربة تحت الصدمة مباشرة بعد نشر الفيديو داخل مواقع التواصل الإجتماعي''



أما جريدة « h.d « الواسعة الإنتشار ببلجيكا فقد خصصت تقريرا مفصلا على واقعة محاولة إغتصاب الفتاة، تحث عنوان مبالغ فيه '' رعب في مدينة الدار البيضاء بعد عنف جنسي جماعي ضد فتاة بحافلة للنقل العمومي''، موضحة بأن العاصمة الإقتصادية للملكة المغربية تعيش على وقع رعب كبير بعد الحادثة المأساوية.



وفي ذات السياق، تناولت الواقعة العديد من المواقع الإلكترونية بإسبانيا، حيث تحدتث بإسهاب عن الواقعة، معتمدة على مراسليها وكذا قصاصات لوكالات دولية خاصة الوكالة الفرنسية afp .