 كارثة...مأساة محاولة اغتصاب فتاة بحافلة عمومية بالدار البيضاء تتصدر عناوين الصحف العالمية بعناوين مبالغ فيها ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حصري..هذا ما توصل إليه الطبيب الشرعي بخصوص الفتاة ضحية واقعة الطوبيس بالبيضاء | حوادث و حقوق

حصري..هذا ما توصل إليه الطبيب الشرعي بخصوص الفتاة ضحية واقعة الطوبيس بالبيضاء

سابقة.. ممتلكات الرباط تعرض للبيع بعد فراغ الصندوق وتراكم الديون | بوليتيك

سابقة.. ممتلكات الرباط تعرض للبيع بعد فراغ الصندوق وتراكم الديون

خسائر مادية كبيرة لتوقيف مبحوث عنه وطنيا من قبل الأمن بأكادير | مجتمع

خسائر مادية كبيرة لتوقيف مبحوث عنه وطنيا من قبل الأمن بأكادير

مثير...أذرع بشرية لمنع تحويل منطقة خضراء لمشروع مذر للدخل بالدار البيضاء | بوليتيك

مثير...أذرع بشرية لمنع تحويل منطقة خضراء لمشروع ''مذر للدخل'' بالدار البيضاء

فنان مغربي طالع ليه الدم وهاشنو قال على القاصرين اللي حاولوا يغتاصبوا فتاة في الطوبيس | حوادث و حقوق

فنان مغربي طالع ليه الدم وهاشنو قال على القاصرين اللي حاولوا يغتاصبوا فتاة في الطوبيس

كارثة...مأساة محاولة اغتصاب فتاة بحافلة عمومية بالدار البيضاء تتصدر عناوين الصحف العالمية بعناوين مبالغ فيها | إعلام وتواصل

كارثة...مأساة محاولة اغتصاب فتاة بحافلة عمومية بالدار البيضاء تتصدر عناوين الصحف العالمية بعناوين

صاحب صفحة وموقع الكتروني ينصب باسم كبير فقهاء سوس ويحتال على مواطنين وشخصيات نافدة مغربية وخليجية | حوادث و حقوق

صاحب صفحة وموقع الكتروني ينصب باسم كبير فقهاء سوس ويحتال على مواطنين وشخصيات نافدة مغربية وخليجية

بالصورة.. السياح الأجانب في شفشاون يفضلون المبيت في العراء بسبب غلاء كراء المنازل | مجتمع

بالصورة.. السياح الأجانب في شفشاون يفضلون المبيت في العراء بسبب غلاء كراء المنازل

سابقة...مستشفى الراشدية يستعير الأجهزة الطبية لمستشفى القرب بالريش لإجراء عملية جراحية لمريض | مجتمع

سابقة...مستشفى الراشدية يستعير الأجهزة الطبية لمستشفى القرب بالريش لإجراء عملية جراحية لمريض

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

كارثة...مأساة محاولة اغتصاب فتاة بحافلة عمومية بالدار البيضاء تتصدر عناوين الصحف العالمية بعناوين مبالغ فيها

بتاريــخ : 22 غشت 2017 / 02:25 كارثة...مأساة محاولة اغتصاب فتاة بحافلة عمومية بالدار البيضاء تتصدر عناوين الصحف العالمية بعناوين مبالغ فيها | إعلام وتواصل
كارثة...مأساة محاولة اغتصاب فتاة بحافلة عمومية بالدار البيضاء تتصدر عناوين الصحف العالمية بعناوين مبالغ فيها
مباشرة بعد إعلان السلطات الأمنية بمدينة الدار البيضاء عن توقيف المشتبه بهم في مأساة محاولة إغتصاب فتاة بحافلة للنقل العمومي بشكل رسمي، خصصت أبرز الصحف العالمية خاصة منها الفرنسية والبلجيكية

شوف تيفي

مباشرة بعد إعلان السلطات الأمنية بمدينة الدار البيضاء عن توقيف المشتبه بهم في مأساة محاولة إغتصاب فتاة بحافلة للنقل العمومي بشكل رسمي، خصصت أبرز الصحف العالمية خاصة منها الفرنسية والبلجيكية والإسبانية مقالات حول الواقعة.

وخصصت صحيفتي ''لوفيغارو'' و ''لوموند'' الفرنسيتين تقارير وروبورتاجات تحليلية حول الواقعة، مؤكدة عن وجود عضب شديد بمواقع التواصل الإجتماعي حول المأساة، حيث كشفت لوفيغارو في عنوان لتقريرها ''بأن المغاربة تحت الصدمة مباشرة بعد نشر الفيديو داخل مواقع التواصل الإجتماعي''

أما جريدة « h.d « الواسعة الإنتشار ببلجيكا فقد خصصت تقريرا مفصلا على واقعة محاولة إغتصاب الفتاة، تحث عنوان مبالغ فيه '' رعب في مدينة الدار البيضاء بعد عنف جنسي جماعي ضد فتاة بحافلة للنقل العمومي''، موضحة بأن العاصمة الإقتصادية للملكة المغربية تعيش على وقع رعب كبير بعد الحادثة المأساوية.

وفي ذات السياق، تناولت الواقعة العديد من المواقع الإلكترونية بإسبانيا، حيث تحدتث بإسهاب عن الواقعة، معتمدة على مراسليها وكذا قصاصات لوكالات دولية خاصة الوكالة الفرنسية afp .

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الفرنسية العمومي بلجيكا شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مدير قناة الجزيرة القطرية يُفجرها في اعتراف صادم.. قطر لا يزال أمامها الكثير كي تصبح دولة ديمقراطية | إعلام وتواصل

مدير قناة الجزيرة القطرية يُفجرها في اعتراف صادم.. قطر لا يزال أمامها الكثير كي تصبح دولة ديمقراطية

مثير.. نايضة داخل دوزيم و هاشنو واقع | إعلام وتواصل

مثير.. نايضة داخل دوزيم و هاشنو واقع

انفراد:دوزيم تستغني عن الكاميرا الخفية مشيتي فيها | إعلام وتواصل

انفراد:''دوزيم'' تستغني عن الكاميرا الخفية ''مشيتي فيها''

حراك – الريف يوقف قناة فرانس 24 نهائيا بالمغرب | إعلام وتواصل

حراك – الريف يوقف قناة ''فرانس 24'' نهائيا بالمغرب

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الحصاد اليومي: .تذاكر مجانية لجماهير الرجاء في مباراة كأس العرش | حصاد اليوم
منذ 48 دقيقة

الحصاد اليومي: .تذاكر مجانية لجماهير الرجاء في مباراة كأس العرش

بالفيديو...آراء قاسية وصادمة للشارع المغربي بعد محاولة اغتصاب فتاة مختلة عقليا من طرف مراهقين في قلب طوبيس بكازا | نسولو الناس

بالفيديو...آراء قاسية وصادمة للشارع المغربي بعد محاولة اغتصاب فتاة'' مختلة عقليا'' من طرف مراهقين في قلب طوبيس بكازا

شوف الصحافة: عصابة مسلحة استولت على مبلغ مالي بعد مهاجمة محطة وقود بسلا‎ | شوف الصحافة

شوف الصحافة: عصابة مسلحة استولت على مبلغ مالي بعد مهاجمة محطة وقود بسلا‎

بالفيديو.. هكذا تابع مسؤولو الرباط الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب | بــووز

بالفيديو.. هكذا تابع مسؤولو الرباط الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

حصري..هذا ما توصل إليه الطبيب الشرعي بخصوص الفتاة ضحية واقعة الطوبيس بالبيضاء | حوادث و حقوق
منذ 5 دقائق

حصري..هذا ما توصل إليه الطبيب الشرعي بخصوص الفتاة ضحية واقعة الطوبيس بالبيضاء

سابقة.. ممتلكات الرباط تعرض للبيع بعد فراغ الصندوق وتراكم الديون | بوليتيك

سابقة.. ممتلكات الرباط تعرض للبيع بعد فراغ الصندوق وتراكم الديون

خسائر مادية كبيرة لتوقيف مبحوث عنه وطنيا من قبل الأمن بأكادير | مجتمع

خسائر مادية كبيرة لتوقيف مبحوث عنه وطنيا من قبل الأمن بأكادير

مثير...أذرع بشرية لمنع تحويل منطقة خضراء لمشروع مذر للدخل بالدار البيضاء | بوليتيك

مثير...أذرع بشرية لمنع تحويل منطقة خضراء لمشروع ''مذر للدخل'' بالدار البيضاء

﻿ ﻿
أمس 18:30 GMT

عاجل ورسميا.. السعودية تعلن عن أول أيام عيد الأضحى

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.