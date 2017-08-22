 صاحب صفحة وموقع الكتروني ينصب باسم كبير فقهاء سوس ويحتال على مواطنين وشخصيات نافدة مغربية وخليجية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حصري..هذا ما توصل إليه الطبيب الشرعي بخصوص الفتاة ضحية واقعة الطوبيس بالبيضاء | حوادث و حقوق

حصري..هذا ما توصل إليه الطبيب الشرعي بخصوص الفتاة ضحية واقعة الطوبيس بالبيضاء

سابقة.. ممتلكات الرباط تعرض للبيع بعد فراغ الصندوق وتراكم الديون | بوليتيك

سابقة.. ممتلكات الرباط تعرض للبيع بعد فراغ الصندوق وتراكم الديون

خسائر مادية كبيرة لتوقيف مبحوث عنه وطنيا من قبل الأمن بأكادير | مجتمع

خسائر مادية كبيرة لتوقيف مبحوث عنه وطنيا من قبل الأمن بأكادير

مثير...أذرع بشرية لمنع تحويل منطقة خضراء لمشروع مذر للدخل بالدار البيضاء | بوليتيك

مثير...أذرع بشرية لمنع تحويل منطقة خضراء لمشروع ''مذر للدخل'' بالدار البيضاء

فنان مغربي طالع ليه الدم وهاشنو قال على القاصرين اللي حاولوا يغتاصبوا فتاة في الطوبيس | حوادث و حقوق

فنان مغربي طالع ليه الدم وهاشنو قال على القاصرين اللي حاولوا يغتاصبوا فتاة في الطوبيس

كارثة...مأساة محاولة اغتصاب فتاة بحافلة عمومية بالدار البيضاء تتصدر عناوين الصحف العالمية بعناوين مبالغ فيها | إعلام وتواصل

كارثة...مأساة محاولة اغتصاب فتاة بحافلة عمومية بالدار البيضاء تتصدر عناوين الصحف العالمية بعناوين

صاحب صفحة وموقع الكتروني ينصب باسم كبير فقهاء سوس ويحتال على مواطنين وشخصيات نافدة مغربية وخليجية | حوادث و حقوق

صاحب صفحة وموقع الكتروني ينصب باسم كبير فقهاء سوس ويحتال على مواطنين وشخصيات نافدة مغربية وخليجية

بالصورة.. السياح الأجانب في شفشاون يفضلون المبيت في العراء بسبب غلاء كراء المنازل | مجتمع

بالصورة.. السياح الأجانب في شفشاون يفضلون المبيت في العراء بسبب غلاء كراء المنازل

سابقة...مستشفى الراشدية يستعير الأجهزة الطبية لمستشفى القرب بالريش لإجراء عملية جراحية لمريض | مجتمع

سابقة...مستشفى الراشدية يستعير الأجهزة الطبية لمستشفى القرب بالريش لإجراء عملية جراحية لمريض

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

صاحب صفحة وموقع الكتروني ينصب باسم كبير فقهاء سوس ويحتال على مواطنين وشخصيات نافدة مغربية وخليجية

بتاريــخ : 22 غشت 2017 / 02:13 صاحب صفحة وموقع الكتروني ينصب باسم كبير فقهاء سوس ويحتال على مواطنين وشخصيات نافدة مغربية وخليجية | حوادث و حقوق
صاحب صفحة وموقع الكتروني ينصب باسم كبير فقهاء سوس ويحتال على مواطنين وشخصيات نافدة مغربية وخليجية
أوقفت عناصر الشرطة القضائية لأمن تارودانت ، بتنسيق مع سرية الدرك الملكي بتيزنيت ، ناشطا جمعويا من مواليد 1986، حاصلا على الباكلوريا، وذلك من أجل النصب والاحتيال باسم كبير فقهاء سوس الحاج الطيب

''شوف تيفي''

أوقفت عناصر الشرطة القضائية لأمن تارودانت ، بتنسيق مع سرية الدرك الملكي بتيزنيت ، ناشطا جمعويا من مواليد 1986، حاصلا على الباكلوريا، وذلك من أجل النصب والاحتيال باسم كبير فقهاء سوس الحاج الطيب الهوزالي على مواطنين وشخصيات نافدة مغربية وخليجية ، بعد أن أنشأ موقعا إلكترونيا وصفحة على الفايسبوك واستغلال اسم وسمعة كبير فقهاء المغرب في علاج انواع مختلف الأمراض العضوية والنفسية والعقلية عبر ما يسمى بالطب النبوي.


وحسب مصادر ''الصباح'' فقد كشفت التحريات التي أجرتها السلطات الأمنية بأن المتهم استقبل عبر رقم هاتفه عدة مكالمات واتصالات هاتفية من داخل المغرب وأوربا والخليج، يشتكي أصحابها معاناتهم أمراضا عرف الشيخ الطيب بمعالجتها.

وأضاف ذات ''المصدر'' أنه تقدم كبير الفقهاء بشكايته بشأن توظيف اسمه وشهرته وسمعته من قبل مجهول والنصب على زبنائه وأظهرت التحريات والأبحاث التي قامت بها خلية مكافحة الجرائم الإلكترونية ، أن صاحب الصفحة يوجد بتزنيت وحصل باسم الشيخ على مايناهز 60 مليون سنتيم ومبالغ أخرى خيالية من عند خليجين ، وتم اعتقاله أثناء محاولته الفرار مستقلا سيارة أجرة.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي الحاج الطيب النصب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حصري..هذا ما توصل إليه الطبيب الشرعي بخصوص الفتاة ضحية واقعة الطوبيس بالبيضاء | حوادث و حقوق

حصري..هذا ما توصل إليه الطبيب الشرعي بخصوص الفتاة ضحية واقعة الطوبيس بالبيضاء

فنان مغربي طالع ليه الدم وهاشنو قال على القاصرين اللي حاولوا يغتاصبوا فتاة في الطوبيس | حوادث و حقوق

فنان مغربي طالع ليه الدم وهاشنو قال على القاصرين اللي حاولوا يغتاصبوا فتاة في الطوبيس

بالصور.. احتراق سيارة بمكناس لأسباب مجهولة وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

بالصور.. احتراق سيارة بمكناس لأسباب مجهولة وهاشنو وقع

بالصورة... الشرطة الإسبانية تؤكد مقتل المشتبه به الرئيسي في هجوم برشلونةيونس أبو يعقوب | حوادث و حقوق

بالصورة... الشرطة الإسبانية تؤكد مقتل المشتبه به الرئيسي في هجوم برشلونة''يونس أبو يعقوب''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الحصاد اليومي: .تذاكر مجانية لجماهير الرجاء في مباراة كأس العرش | حصاد اليوم
منذ 51 دقيقة

الحصاد اليومي: .تذاكر مجانية لجماهير الرجاء في مباراة كأس العرش

بالفيديو...آراء قاسية وصادمة للشارع المغربي بعد محاولة اغتصاب فتاة مختلة عقليا من طرف مراهقين في قلب طوبيس بكازا | نسولو الناس

بالفيديو...آراء قاسية وصادمة للشارع المغربي بعد محاولة اغتصاب فتاة'' مختلة عقليا'' من طرف مراهقين في قلب طوبيس بكازا

شوف الصحافة: عصابة مسلحة استولت على مبلغ مالي بعد مهاجمة محطة وقود بسلا‎ | شوف الصحافة

شوف الصحافة: عصابة مسلحة استولت على مبلغ مالي بعد مهاجمة محطة وقود بسلا‎

بالفيديو.. هكذا تابع مسؤولو الرباط الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب | بــووز

بالفيديو.. هكذا تابع مسؤولو الرباط الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

حصري..هذا ما توصل إليه الطبيب الشرعي بخصوص الفتاة ضحية واقعة الطوبيس بالبيضاء | حوادث و حقوق
منذ 8 دقائق

حصري..هذا ما توصل إليه الطبيب الشرعي بخصوص الفتاة ضحية واقعة الطوبيس بالبيضاء

سابقة.. ممتلكات الرباط تعرض للبيع بعد فراغ الصندوق وتراكم الديون | بوليتيك

سابقة.. ممتلكات الرباط تعرض للبيع بعد فراغ الصندوق وتراكم الديون

خسائر مادية كبيرة لتوقيف مبحوث عنه وطنيا من قبل الأمن بأكادير | مجتمع

خسائر مادية كبيرة لتوقيف مبحوث عنه وطنيا من قبل الأمن بأكادير

مثير...أذرع بشرية لمنع تحويل منطقة خضراء لمشروع مذر للدخل بالدار البيضاء | بوليتيك

مثير...أذرع بشرية لمنع تحويل منطقة خضراء لمشروع ''مذر للدخل'' بالدار البيضاء

﻿ ﻿
أمس 18:30 GMT

عاجل ورسميا.. السعودية تعلن عن أول أيام عيد الأضحى

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.