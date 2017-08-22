صاحب صفحة وموقع الكتروني ينصب باسم كبير فقهاء سوس ويحتال على مواطنين وشخصيات نافدة مغربية وخليجية ﻿

أوقفت عناصر الشرطة القضائية لأمن تارودانت ، بتنسيق مع سرية الدرك الملكي بتيزنيت ، ناشطا جمعويا من مواليد 1986، حاصلا على الباكلوريا، وذلك من أجل النصب والاحتيال باسم كبير فقهاء سوس الحاج الطيب

''شوف تيفي''

أوقفت عناصر الشرطة القضائية لأمن تارودانت ، بتنسيق مع سرية الدرك الملكي بتيزنيت ، ناشطا جمعويا من مواليد 1986، حاصلا على الباكلوريا، وذلك من أجل النصب والاحتيال باسم كبير فقهاء سوس الحاج الطيب الهوزالي على مواطنين وشخصيات نافدة مغربية وخليجية ، بعد أن أنشأ موقعا إلكترونيا وصفحة على الفايسبوك واستغلال اسم وسمعة كبير فقهاء المغرب في علاج انواع مختلف الأمراض العضوية والنفسية والعقلية عبر ما يسمى بالطب النبوي.



وحسب مصادر ''الصباح'' فقد كشفت التحريات التي أجرتها السلطات الأمنية بأن المتهم استقبل عبر رقم هاتفه عدة مكالمات واتصالات هاتفية من داخل المغرب وأوربا والخليج، يشتكي أصحابها معاناتهم أمراضا عرف الشيخ الطيب بمعالجتها.

وأضاف ذات ''المصدر'' أنه تقدم كبير الفقهاء بشكايته بشأن توظيف اسمه وشهرته وسمعته من قبل مجهول والنصب على زبنائه وأظهرت التحريات والأبحاث التي قامت بها خلية مكافحة الجرائم الإلكترونية ، أن صاحب الصفحة يوجد بتزنيت وحصل باسم الشيخ على مايناهز 60 مليون سنتيم ومبالغ أخرى خيالية من عند خليجين ، وتم اعتقاله أثناء محاولته الفرار مستقلا سيارة أجرة.