بالصورة.. السياح الأجانب في شفشاون يفضلون المبيت في العراء بسبب غلاء كراء المنازل ﻿

فضل مجموعة من السياح الذين توافدوا على مدينة شفشاون النوم في العراء على تأدية مبلغ خيالي مقابل كرا منزل للمبيت.

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فضل مجموعة من السياح الذين توافدوا على مدينة شفشاون النوم في العراء على تأدية مبلغ خيالي مقابل كرا منزل للمبيت.

الصورة المتداولة على الصفحات الفايسبوكية والتي كشفت من خلالها السياح الأجانب وهم يبيتون في الشارع لاقت استغراب المغاربة، مطالبين من الجهات المعنية التدخل لإيقاف هاته الظاهرة التي من شأنها تشويه سمعة المغرب والتي تضرب بعرض حائط السياحة الأجنبية والداخلية .

وتُعتبر مدينة الشاون الوجهة المفضلة مؤخرا للمغاربة والسياح الأجانب على حد سواء حيث تعتبر المدينة الزرقاء تُحفة معمارية، تصنف من بين أروع مدن المغرب لذا يجب حمايتها من السماسرة و منتهزي الفرص .