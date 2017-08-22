سابقة...مستشفى الراشدية يستعير الأجهزة الطبية لمستشفى القرب بالريش لإجراء عملية جراحية لمريض ﻿

لاحديث بين ساكنة مدينة الريش سوى عن فضيحة نقل أجهزة طبية من مستشفى القرب بالمدينة إلى مستشفى مولاي علي الشريف بمدينة الراشيدية، لإجراء عملية جراحية لمريض ينحدر من منطقة الريش أصيب بكسر مزدوج في

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لاحديث بين ساكنة مدينة الريش سوى عن فضيحة نقل أجهزة طبية من مستشفى القرب بالمدينة إلى مستشفى مولاي علي الشريف بمدينة الراشيدية، لإجراء عملية جراحية لمريض ينحدر من منطقة الريش أصيب بكسر مزدوج في حادتة سير تطلبت إجراء عملية جراحية.



ووفق مصادر جمعوية، فقد تم في وقت سابق نقل أجهزة طبية لمستشفى القرب بمدينة الريش عبارة عن ''سرير مخصص لإجراء العمليات الجراحية'' نحو مستشفى مولاي علي الشريف الذي ينتظر قدوم أجهزة طبية يوم 24 غشت من الشهر الجاري، ومن بينها ''السرير'' الذي سيعوض المستعمل حاليا والذي تم تصديره هو الأخر نحو مستشفى القرب بالريش مؤقتا لملئ مكان المنقول صبيحة اليوم الإثنين.



وفي ذات السياق، أصدرت الجماعة الترابية للريش بيانا موقعا من طرف النائب الأول لرئيسها، تكشف فيه عقد مكتبها المسير للمجلس إجتماعا طارئا لتدارس مشكل أخبار تتحدث عن إستبدال معدات طبية جديدة مخصصة لمستشفى القرب بمدينة الريش بأخرى مستعملة، وكذا على إثر ما يروج من كلام حول إختفاء معدات طبية أخرى.



وطالب المجلس الجماعي بفتح تحقيق في الموضوع، داعيا المندوب الإقليمي للصحة بميدلت والمندوب الجهوي لجهة درعة تافيلالت لتقديم توضيحات في الموضوع، حيث أوضح المجلس الجماعي في بيانه دفاعه عن تأمين ولوج ساكنة مدينة الريش للخدمات الصحية.