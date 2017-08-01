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هذا ما عثرت عليه الشرطة الإسبانية في منزل المغربي منفذ الهجوم الإرهابي باسبانيا بعد مقتله

بتاريــخ : 22 غشت 2017 / 01:52 هذا ما عثرت عليه الشرطة الإسبانية في منزل المغربي منفذ الهجوم الإرهابي باسبانيا بعد مقتله | دولي
هذا ما عثرت عليه الشرطة الإسبانية في منزل المغربي منفذ الهجوم الإرهابي باسبانيا بعد مقتله
عثرت الشرطة الإسبانية في غرفة نوم المغربي سعيد علا مرتكب الهجوم الإرهابي على رسالة يطلب فيها من والديه المسامحة وذلك قبل تنفيذه لجريمته الشنعاء ببلدة كامبريلس.

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عثرت الشرطة الإسبانية في غرفة نوم المغربي سعيد علا مرتكب الهجوم الإرهابي على رسالة يطلب فيها من والديه المسامحة وذلك قبل تنفيذه لجريمته الشنعاء ببلدة كامبريلس.

سعيد علا والبالغ قيد حياته 18 سنة ،وضع الرسالة المذكورة في درج بغرفة نومه قبل الذهاب لتنفيذ العملية الإرهابية، التي انتهت بقتله بالرصاص في منتجع كامبريلس الساحلي.

وجاءت في رسالة منفذ الهجوم الإرهابي ''أتوسل للذين يمكن أن أضر بهم في هذه الأيام أن يغفروا لي. شكرا جزيلا على كل ما قدمتموه لي''.


للإشارة فإن الشرطة الإسبانية قتلت سعيد علا بعد وقت قصير من مهاجمة إرهابي آخر بالخلية يدعى يونس أبو يعقوب عدد من المدنيين بسيارة في شارع لاس رامبلاس الشهير في برشلونة، وهو ما أسفر عن مقتل 13 شخصا بإلاضافة الى إمراة.

 

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كامبريلس هجوم ارهابي الشرطة الاسبانية

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