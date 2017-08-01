عاجـــل.. زلزال مُدمر يهز إيطاليا ﻿

ضرب زلزال قوته 3,6 درجات جزيرة إيشيا الإيطالية ليلة يومه الإثنين، متسببا بدمار في بعض الأبنية ومسفرا عن مقتل امرأة، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل اعلام إيطالية.

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ضرب زلزال قوته 3,6 درجات جزيرة إيشيا الإيطالية ليلة يومه الإثنين، متسببا بدمار في بعض الأبنية ومسفرا عن مقتل امرأة، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل اعلام إيطالية.

الهالكة توفيت في منطقة كاساميكيولا في الشمال الغربي لجزيرة إيشيا السياحية الصغيرة، جراء سقوط حطام من مبنى كنيسة، كما أن سبعة أشخاص فقد أثرهم بعد انهيار مسكن في المنطقة نفسها.

وكان رجال الإطفاء قد أعلنوا أن هناك العديد من الإنهيارات والمباني المتضررة، وقد تضرر المستشفى الوحيد في الجزيرة، وتم إخلاؤه جزئيا، وقال عدد من الشهود على تويتر إن المطاعم في الجزيرة كانت مزدحمة والمتاجر مفتوحة عندما وقع الزلزال.