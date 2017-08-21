 بالصورة... الشرطة الإسبانية تؤكد مقتل المشتبه به الرئيسي في هجوم برشلونة''يونس أبو يعقوب'' ﻿
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بالصورة... الشرطة الإسبانية تؤكد مقتل المشتبه به الرئيسي في هجوم برشلونة''يونس أبو يعقوب''

بتاريــخ : 21 غشت 2017 / 22:57 بالصورة... الشرطة الإسبانية تؤكد مقتل المشتبه به الرئيسي في هجوم برشلونةيونس أبو يعقوب | حوادث و حقوق
بالصورة... الشرطة الإسبانية تؤكد مقتل المشتبه به الرئيسي في هجوم برشلونة''يونس أبو يعقوب''
أكدت الشرطة الإسبانية الاثنين مقتل المغربي يونس أبو يعقوب الذي يشتبه في أنه نفذ هجوم برشلونة الخميس الماضي بدهسه حشدا من الناس في جادة لارامبلا مخلفا 15 قتيلا.

شوف تيفي

أكدت الشرطة الإسبانية الاثنين مقتل المغربي يونس أبو يعقوب الذي يشتبه في أنه نفذ هجوم برشلونة الخميس الماضي بدهسه حشدا من الناس في جادة لارامبلا مخلفا 15 قتيلا.

ووفق تصريحات لقائد شرطة كاتالونيا، فالإمام المغربي الذي يرجح أنه كان وراء تطرف الشباب الذين نفذوا الهجمات قتل خلال انفجار عرضي في منزل كان يستخدمه المشتبه بهم لتصنيع المتفجرات، قبل الإعتداءات الدامية ببرشلونة.

وإستنادا لقصاصة للوكالة الفرنسية، فالشرطة الكاتالونية أوضحت أن الرجل الذي قتلته الاثنين هو المغربي "يونس أبو يعقوب" والذي يبلغ من العمر 22 عاما ويشتبه بأنه هو من قام بدهس حشد في برشلونة بشاحنة صغيرة الخميس الماضي، ما ادى الى مقتل 13 شخصا على الفور.

وقالت شرطة كاتالونيا في تغريدة "نؤكد أن الشخص الذي قتل بإطلاق النار عليه في سوبيريتس (قرب برشلونة) هو يونس ابو يعقوب منفذ الهجوم الارهابي في برشلونة".

و أكدت الشرطة الإسبانية الاثنين أن الإمام المغربي الذي يعتقد أنه كان وراء تطرف الشباب الذين نفذوا هجمات إرهابية في إسبانيا، قتل في انفجار عرضي وقع في منزل كان يستخدمه المشتبه بهم لتصنيع المتفجرات.

وردا على سؤال حول ما إذا كان عبد الباقي الساتي قتل في الانفجار الذي وقع الاربعاء قبل الاعتداءين اللذين وقعا الخميس في برشلونة، قال قائد شرطة كاتالونيا جوسيب لويس ترابيرو "لقد تأكد ذلك" مضيفا "عثرنا على رفات الإمام" في المنزل الذي وقع فيه الانفجار في الكنار.

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