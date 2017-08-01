 بالفيديو..بعد فضيحة اغتصاب مختلة عقليا داخل طوبيس بالبيضاء: ها شنو وقع داخل الطوبيسات ديال كازا ﻿
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بالفيديو..بعد فضيحة اغتصاب مختلة عقليا داخل طوبيس بالبيضاء: ها شنو وقع داخل الطوبيسات ديال كازا

بتاريــخ : 21 غشت 2017 / 22:39 بالفيديو..بعد فضيحة اغتصاب مختلة عقليا داخل طوبيس بالبيضاء: ها شنو وقع داخل الطوبيسات ديال كازا | مجتمع
بالفيديو..بعد فضيحة اغتصاب مختلة عقليا داخل طوبيس بالبيضاء: ها شنو وقع داخل الطوبيسات ديال كازا
بعد ساعات من ظهور فضيحة اغتصاب فتاة مختلة عقليا بالبيضاء من طرف مراهقين، وقيام المصالح الأمنية بحملة داخل حافلات النقل العمومي لضبط خارجين عن القانون، علمت ''شوف تيفي'' أن الأجواء، عادت لطبيعتها في

"شوف تيفي"

بعد ساعات من ظهور فضيحة اغتصاب فتاة مختلة عقليا بالبيضاء من طرف مراهقين، وقيام المصالح الأمنية بحملة داخل حافلات النقل العمومي لضبط خارجين عن القانون، علمت "شوف تيفي" أن الأجواء، عادت لطبيعتها في جميع الحافلات وخاصة تلك المتواجدة بالحي المحمدي وعين السبع.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الأجواء عادت لطبيعتها في الحافلات " "رقم 11 و 55 و 120" والتي كانت تعرف اكتظاظا كبيرا، بالإضافة إلى وقوع تصرفات خطيرة لـ "مشرملين"، يعمدون إلى تحويل رحلة الركاب إلى جحيم.

وأكد المصدر ذاته أن رجال شرطة بلباس مدني، انتشروا في العديد من المحطات الخاصة بحافلات النقل العمومي وهو ما مكن من وضع حد للنشاط الإجرامي لبعض الخارجين عن القانون.

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