بعد محاولة الإغتصاب...فايسبوكيات يطالبن بطوبيسات خاصة بالنساء ﻿

مباشرة بعد إنتشار فضيحة ومأساة محاولة إغتصاب فتاة بحافلة للنقل العمومي بمدينة الدار البيضاء وتوثيق مشاهد العملية بالصوت والصورة، أنشأت بعض الفتيات صفحة على مواقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك،

شوف تيفي



مباشرة بعد إنتشار فضيحة ومأساة محاولة إغتصاب فتاة بحافلة للنقل العمومي بمدينة الدار البيضاء وتوثيق مشاهد العملية بالصوت والصورة، أنشأت بعض الفتيات صفحة على مواقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك، لمطالبة شركة النقل العمومي بتخصيص حافلات خاصة بشكل حصري للنساء.



ووفق إحدى التعليقات على الصفحة الفايسبوكية المذكورة، طالبت صاحبتها جميع الفتيات والنساء بمدينة الدار البيضاء "للضغط غلى شركة النقل العمومي بالمدينة لتخصيص حافلة للفتيات...بعدما فاض الكأس وأضحى الإغتصاب مباحا على حافلات النقل العمومي".



وطالب أصحاب المبادرة من جميع الفتيات والنساء بمشاركة المطلب ونشره على نطاق واسع كوسيلة للضغط لتحقيق هدف توزيع حافلات النقل المتواجدة بالمدينة على الجنسين"، حيث لاقت الفكرة المسبوقة تفاعلا من قبل شعب الفايسبوك.