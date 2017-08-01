عاجل.. هاذ الشي ولا كيخلع: شخص شام سليسيون حاول دفن طفلته حية بمقبرة تارودانت+تفاصيل صادمة ومروعة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن المصالح الأمنية بمدينة تارودانت، تمكنت يومه الاثنين، من إيقاف شخص داخل مقبرة المدينة وهو متلبس بمحاولة دفن طفلته وهي على قيد الحياة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع، أن المصالح الأمنية بمدينة تارودانت، تمكنت يومه الاثنين، من إيقاف شخص داخل مقبرة المدينة وهو متلبس بمحاولة دفن طفلته وهي على قيد الحياة.

وأكد المصدر ذاته أن حارس المقبرة، شاهد الشخص الذي كان في حالة تخدير نتيجة إدمانه على مخدر "السليسيون"، وهو يقوم بحركات غريبة رفقة ابنته البالغة من العمر ثلاث سنوات، ليتجه نحوه مستفسرا إياه عن ما يقوم به، ليقول له المعني بالأمر "باغي نلحكها لقبيلتها" أي أن يدفنها إلى جانب أفراد أسرتها المدفونين بالمقبرة.

وأشار ذات المصدر أن الحارس، سارع إلى إبلاغ المصالح الأمنية، التي حلت بعين المكان، وقامت باعتقال المعني بالأمر، قبل تسليمه لمستشفى الأمراض العقلية لعرضه على الطبيب حتى يتم التأكد من سلامة قواها العقلية، بينما تم تسليم الطفلة لوالدتها.