 بالفيديو..تفاصيل جديدة وصادمة بخصوص إمام المسجد اللي حصلوه متلبس بمحاولة ممارسة الجنس مع سيدة متزوجة بأزيلال ﻿
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بالفيديو..تفاصيل جديدة وصادمة بخصوص إمام المسجد اللي حصلوه متلبس بمحاولة ممارسة الجنس مع سيدة متزوجة بأزيلال

بتاريــخ : 21 غشت 2017 / 19:41 بالفيديو..تفاصيل جديدة وصادمة بخصوص إمام المسجد اللي حصلوه متلبس بمحاولة ممارسة الجنس مع سيدة متزوجة بأزيلال | حوادث و حقوق
بالفيديو..تفاصيل جديدة وصادمة بخصوص إمام المسجد اللي حصلوه متلبس بمحاولة ممارسة الجنس مع سيدة متزوجة بأزيلال
في جديد فضيحة ضبط إمام مسجد بدوار تسغارين بأزيلال، متلبسا بمحاولة التسلل داخل منزل سيدة متزوجة من أجل ممارسة الجنس معها، توصلت ''شوف تيفي'' بمعلومات تشير إلى أن الأمر يتعلق بالمدعو ''ع.ا''، المتزوج

"شوف تيفي"

في جديد فضيحة ضبط إمام مسجد بدوار تسغارين بأزيلال، متلبسا بمحاولة التسلل داخل منزل سيدة متزوجة من أجل ممارسة الجنس معها، توصلت "شوف تيفي" بمعلومات تشير إلى أن الأمر يتعلق بالمدعو "ع.ا"، المتزوج والأب لطفل والملقب بـ "الفقيه" والذي كان محبوبا عند الجميع، نظرا لتعامله الجيد وأيضا لتقديمه النصيحة بشكل مستمر لشباب الدوار.

وأكد المصدر ذاته أن الإمام الذي كان يختبئ وراء إمامته للمسجد، تم تسليمه لمصالح الدرك الملكي والتي قامت باستنطاقه لساعات طويلة، اعترف خلالها بأنه مارس الجنس سابقا بالقوة مع نساء قاطنات بالدوار، مؤكدا بأنه كان يخطط لدخول منزل السيدة المتزوجة للانفراد بها وممارسة الجنس معها.

تجدر الإشارة إلى أن مقطع فيديو، هز مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأحد، يوثق لحظة ضبط فقيه متلبس بمحاولة التسلل لسيدة متزوجة، ما دفع بأصحاب "شرع اليد" إلى ربطه وإزالة ملابسه قبل تسليمه لمصالح الدرك الملكي.

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المغرب شوف تيفي السيدة المتزوجة ممارسة الجنس إمام مسجد

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