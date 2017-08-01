عاجل ورسميا.. السعودية تعلن عن أول أيام عيد الأضحى ﻿

تعذرت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1438هـ في عدة مناطق بالمملكة العر بية السعودية، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام سعودية في خبر عاجل،

"شوف تيفي"



تعذرت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1438هـ في عدة مناطق بالمملكة العر بية السعودية، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام سعودية في خبر عاجل، وبالتالي فإن يوم عيد الأضحى بالسعودية سيكون هو الجمعة 1 شتنبر المقبل.

وأوضحت المصادر ذاتها أن لجان الترائي، كانت قد خرجت لتحري رؤية الهلال استجابة لدعوة المحكمة العليا التي دعت إلى تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة 1438هـ، مساء اليوم الاثنين وقالت بأنه ان لم يُرَ فيُتحرّى مساء يوم غد الثلاثاء الثلاثين من شهر ذي القعدة، حسب تقويم أم القرى.