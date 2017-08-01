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لقد تم اعتقال كل المتورطين في محاولة اغتصاب فتاة بالطوبيس... وماذا بعد؟

بتاريــخ : 21 غشت 2017 / 18:24 لقد تم اعتقال كل المتورطين في محاولة اغتصاب فتاة بالطوبيس... وماذا بعد؟ | مجتمع
لقد تم اعتقال كل المتورطين في محاولة اغتصاب فتاة بالطوبيس... وماذا بعد؟
نعم لقد تم اعتقال ستة قاصرين بعدما نشر فجر اليوم ''فيديو'' يوثق للحظة واقعة ما بات يعرف بحادث حافلة الدارالبيضاء، حيث يظهر في'' الفيديو'' خمس مراهقين داخل حافلة حضرية يحاولون هتك عرض فتاة مختلة عقلي

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نعم لقد تم اعتقال ستة قاصرين بعدما نشر فجر اليوم "فيديو" يوثق للحظة واقعة ما بات يعرف بحادث حافلة الدارالبيضاء، حيث يظهر في" الفيديو" خمس مراهقين داخل حافلة حضرية يحاولون هتك عرض فتاة مختلة عقليا، بعدما جردوها من ملابسها، المشاهد الصادمة التي يتضمنها الشريط تحتاج الى وقفة تأملية ودراسة عميقة تقيس مكامن الخلل الحقيقية دون تحميل المسؤولية لجهة دون الأخرى.

السؤال الذي يطرح نفسه.. هل الاشكال أمني أم مجتمعي؟

اختلفت ردود فعل النشطاء و المعلقين وتباينت بشـأن الحادث، فمنهم من يحمل المسؤولية للأمن ومنهم من يحمل المسؤلية للمجتمع، و لفهم هذا الإشكال ، هنا يستوجب طرح التساؤل العميق.. أين كان الركاب الذين لم يحركوا ساكنا تجاه ماكان يحدث افتراضا بجانبهم؟ وأين كان السائق الذي حمله الكثيرون مسؤولية عدم التبليغ؟ ماذا لو كان قصد أقرب مفوضية للشرطة و بلغ رجال الأمن عن الجريمة ؟؟ هل كنّا سنصل إلى هذا المستوى المقزز من هكذا مشاهد صادمة ؟ علما أنه مباشرة بعد نشر الفيديو قامت الأجهزة الامنية بواجبها الوطني وألقت القبض على الجناة وبسرعة قياسية وبروح مسؤولية عالية .

المسؤولية إذن أكبر من تحديدها لجهة واحدة ، فقبل أن تواجه الدولة بكل أجهزتها "المجرم"، المجتمع مسؤول بالدرجة الأولى عن تكوين فكرة "الجريمة" والتي أصبحت تواكب الطفل وتترسخ فيه مع السنين وتنضج معه في الشارع وفي الأسرة وفي المدرسة...

نعم، يجب أن نتحمل المسؤولية ونعترف بكل جرأة أن المنظومة التربوية والتعليمية الفاشلة هي التي أنتجت لنا بنية تركيبية مجتمعية مفككة تحتاج الى إعادة النظر في أشياء عديدة، لاسيما عندما يهتز المجتمع والرأي العام الوطني بمثل ماحدث اليوم مع "مراهقين"والذين أصبح ملفهم في يد العدالة التي يحق لها وحدها أن تقول كلمتها بعدما تستجمع كل المعطيات المتعلقة بالقضية.. .

أين دور المجتمع المدني الذي يتشدق بتربية الطفولة؟؟ أين هي الجمعيات التي تتلقى الدعم العمومي من طرف الدولة للقيام ببرامج تكوينية وتأطيرية من شأنها أن تخفف من مثل هذه الممارسات التي أصبحنا نعيشها ونشاهدها بشكل يومي بدء بحمارة سيدي قاسم ومرورا بحافلة الدار البيضاء والقاسم المشترك مجموعة من القاصرين، يتفقون على عمل شاذ وربما يعتبرونه أمرا طبيعيا في غياب المؤسسات الوسيطة كدور الشباب والمؤسسات التربوية وملاعب القرب التي تخصص لها مزانيات كبيرة ، أسئلة كثيرة من المفروض أن يجيب عنها المجتمع ككل وآلا نحمل المسؤولية لجهة واحدة و نبعدها عن جهات أخرى موازية تتحمل مسؤوليات جسيمة في تأطير وتوعية وتنشئة المجتمع .

 

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