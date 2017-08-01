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عاجل.. نايضة في الطوبيسات بكازا بعد واقعة اغتصاب مختلة عقليا..وها شنو وقع

بتاريــخ : 21 غشت 2017 / 18:14 عاجل.. نايضة في الطوبيسات بكازا بعد واقعة اغتصاب مختلة عقليا..وها شنو وقع | حوادث و حقوق
عاجل.. نايضة في الطوبيسات بكازا بعد واقعة اغتصاب مختلة عقليا..وها شنو وقع
علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن المصالح الأمنية، تقوم في هذه اللحظات بحملات داخل حافلات النقل العمومي المتواجدة بالحي المحمدي عين السبع، وذلك لوضع حد للنشاط الإجرامي لبعض الخارجين عن القانون، عقب

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن المصالح الأمنية، تقوم في هذه اللحظات بحملات داخل حافلات النقل العمومي المتواجدة بالحي المحمدي عين السبع، وذلك لوضع حد للنشاط الإجرامي لبعض الخارجين عن القانون، عقب واقعة محاولة اغتصاب فتاة مختلة عقليا داخل إحدى الحافلات.

وأكد المصدر ذاته بأن رجال فرقة الدراجين، وبتنسيق مع مراقبي التذاكر، يقومون بالصعود إلى الحافلات، حيث يتم تنقيط وتفتيش جميع الأشخاص الذين يثيرون الشكوك.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الحملة الأمنية، مكنت من اعتقال العديد من الأشخاص، من بينهم شخص، عثر بحوزته على كمية كبيرة من الكحول داخل حقيبته.

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المغرب شوف تيفي الاغتصاب النقل العمومي

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