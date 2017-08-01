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بتاريــخ : 21 غشت 2017 / 18:16 عاجل.. إنطلاق الكسوف الكلي بأمريكا | دولي
عاجل.. إنطلاق الكسوف الكلي بأمريكا
أنطلق قبل قليل كسوف كلي للشمس بالولايات المتحدة الامريكية بعد غياب لمدة 99 سنة، سيجتاز ظله مناطق يقطنها ملايين السكان من أقصى الغرب الأمريكي إلى أقصى الشرق.

" شوف تيفي"

أنطلق قبل قليل كسوف كلي للشمس بالولايات المتحدة الامريكية بعد غياب لمدة 99 سنة، سيجتاز ظله مناطق يقطنها ملايين السكان من أقصى الغرب الأمريكي إلى أقصى الشرق.

وحسب بلاغ جمعية المبادرة المغربية للعلوم الفلكية، فإن الكسوف سيحدث بفعل مرور القمر بين الشمس والأرض مما يؤدي إلى حجب قرص الشمس بشكل كامل للناظر من الأرض على شكل قرص أسود معتم، ليستمر الكسوف بجميع مراحله مدة 5 ساعات و17 دقيقة و32 ثانية.

وفي نفس السياق قال جيمس ويب، عالم الفضاء في جامعة فلوريدا في تصريح لوسائل الإعلام أن جزء كبير من السكان على كوكب الأرض سيعلمون جيدا أن العلم على اطلاع جيد على ما يجري في المجموعة الشمسية، من حيث القدرة على تحديد موعد الكسوف مسبقا سيما أنه كان من الاوائل في الإعلان عن إنطلاق الكسوف.

وتجدر الإشارة إلى أن الكسوف كلي، أي أن القمر سيحجب ضوء الشمس تماما عن الأرض، في بعض المناطق الأمريكية.

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