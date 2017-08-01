 سكوب ... فنان شعبي مشهور تعرض لعملية نصب بمهرجان الواليدية ..وها كيفاش ﻿
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سكوب ... فنان شعبي مشهور تعرض لعملية نصب بمهرجان الواليدية ..وها كيفاش | ثقافة و فنون

سكوب ... فنان شعبي مشهور تعرض لعملية نصب بمهرجان الواليدية ..وها كيفاش

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سكوب ... فنان شعبي مشهور تعرض لعملية نصب بمهرجان الواليدية ..وها كيفاش

بتاريــخ : 21 غشت 2017 / 17:48 سكوب ... فنان شعبي مشهور تعرض لعملية نصب بمهرجان الواليدية ..وها كيفاش | ثقافة و فنون
سكوب ... فنان شعبي مشهور تعرض لعملية نصب بمهرجان الواليدية ..وها كيفاش
تعرض الفنان الشعبي ''جمال الدين سعيد ولد الحوات'' ليلة أمس الأحد لعملية نصب واحتيال من طرف منظمي مهرجان المحار بمدينة الواليدية الموجود ضواحي مدينة الجديدة، وذلك عقب تراجع المنظمين عن أداء المستحقات

شوف تيفي

تعرض الفنان الشعبي "جمال الدين سعيد ولد الحوات" ليلة أمس الأحد لعملية نصب واحتيال من طرف منظمي مهرجان المحار بمدينة الواليدية الموجود ضواحي مدينة الجديدة، وذلك عقب تراجع المنظمين عن أداء المستحقات المالية التي تم الاتفاق بشأنها مسبقا.

وأكد مدير أعمال الفنان ولد الحوات في اتصال هاتفي له مع قناة "شوف تيفي" أن الفنان المذكور تفاجأ بأحد المنظمين من إدارة المهرجان ، وهو يسلمه ظرفا يحتوي على نصف المبلغ المتفق عليه قبل أن يلوذ بالفرار مما أثار استغراب ولد الحوات و فرقته الموسيقية التي انتهت لتوها من تقديم فقرتها الموسيقية التي لقيت تجاوبا جماهيريا كبيرًا مما جعل مدير الأعمال يبحث عن مدير المهرجان متسائلا عن سبب تراجع الإدارة عن إتفاقها مع ولد الحوات ، حيث قوبل بعبارة "تسنا رآه ما كينا فلوس .. الميزانية ديال هذا العام ناقصة".

وأضاف نفس المتحدث أن الفنان سعيد ولد الحوات قام بتحرير شكاية في حق إدارة المهرجان بسبب واقعة النصب التي تعرض لها ليلة، حيث قامت عناصر الدرك بتحرير محضر في الموضوع من أجل تمكين الفنان الشعبي من مستحقاته المالية في مهرجان قال عنه الأخير إنه أصبح يعيش فوضى وغيابا تاما للتنظيم و الاحترافية .

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المغرب شوف تيفي ولد الحوات شكاية مدينة الوالدية

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