عاجل وحصري.. السيبة صافي: بعد واقعة طوبيس البيضاء..سيناريو مشابه وقع لفتاة بتزنيت ﻿

في سيناريو مشابه تقريبا لمحاولة اغتصاب فتاة مختلة عقليا داخل حافلة للنقل العمومي بمدينة الدار البيضاء، علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها يومه الاثنين، أن مدينة تزنيت، اهتزت على وقع جريمة بشعة، بطلها شخص،

"شوف تيفي"

في سيناريو مشابه تقريبا لمحاولة اغتصاب فتاة مختلة عقليا داخل حافلة للنقل العمومي بمدينة الدار البيضاء، علمت "شوف تيفي" من مصدرها يومه الاثنين، أن مدينة تزنيت، اهتزت على وقع جريمة بشعة، بطلها شخص، اعترض سبيل فتاة بالشارع العام، وتحرش بها جنسيا، قبل أن يعمد إلى الاعتداء عليها بطريقة بشعة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الفتاة البالغة من العمر حوالي 30 سنة، تفاجأت أمس الأحد، بشاب يطاردها ويتتبع خطواتها قبل أن يقوم بالتحرش جنسيا بها، محاولا إرغامها على منحه رقم هاتفها النقال، وأمام اعتراضها، أقدم على توجيه العديد من اللكمات والرفسات لها، لتسقط أرضا بعد أن أغمي عليها.

وأضاف المصدر ذاته أن سيارة للاسعاف، نقلت الضحية في حالة صحية حرجة إلى مستشفى الحسن الأول، حيث جرى الاستماع لها من طرف المصالح الأمنية التي قامت بحملات تمشيطية مكنتها من إيقاف المعني بالأمر.