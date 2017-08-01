 بالفيديو... هاشحال ديال الحبس غادي يدوزو هاذوك اللي حاولوا يغتاصبو فتاة داخل الطوبيس فكازا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

سكوب ... فنان شعبي مشهور تعرض لعملية نصب بمهرجان الواليدية ..وها كيفاش | ثقافة و فنون

سكوب ... فنان شعبي مشهور تعرض لعملية نصب بمهرجان الواليدية ..وها كيفاش

عاجل و حصري..عرض الفتاة التي تعرضت إلى محاولة اغتصاب في الطوبيس بالبيضاء على الطبيب الشرعي+وهذا ما جرى مع والدها بولاية الأمن | مجتمع

عاجل و حصري..عرض الفتاة التي تعرضت إلى محاولة اغتصاب في الطوبيس بالبيضاء على الطبيب الشرعي+وهذا ما

شوف أغرب واحد شدوه في قضية اغتصاب فتاة في قلب الطوبيس | بووز

شوف أغرب واحد شدوه في قضية اغتصاب فتاة في قلب الطوبيس

بالفيديو...لحظة القبض على آخر متورط في قضية محاولة اغتصاب فتاة في الطوبيس بكازا | بووز

بالفيديو...لحظة القبض على آخر متورط في قضية محاولة اغتصاب فتاة في الطوبيس بكازا

بالفيديو... شوفو كيفاش اعتقلوا أصغر متورط في قضية اغتصاب فتاة الطوبيس | حوادث و حقوق

بالفيديو... شوفو كيفاش اعتقلوا أصغر متورط في قضية اغتصاب فتاة الطوبيس

عاجل وحصري.. السيبة صافي: بعد واقعة طوبيس البيضاء..سيناريو مشابه وقع لفتاة بتزنيت | حوادث و حقوق

عاجل وحصري.. السيبة صافي: بعد واقعة طوبيس البيضاء..سيناريو مشابه وقع لفتاة بتزنيت

بالفيديو... هاشحال ديال الحبس غادي يدوزو هاذوك اللي حاولوا يغتاصبو فتاة داخل الطوبيس فكازا | مجتمع

بالفيديو... هاشحال ديال الحبس غادي يدوزو هاذوك اللي حاولوا يغتاصبو فتاة داخل الطوبيس فكازا

‫امرأة مغربية ترد بقوة على المراهقين اللي اغتصبو الفتاة بداخل طوبيس | بووز

‫امرأة مغربية ترد بقوة على المراهقين اللي اغتصبو الفتاة بداخل طوبيس

عاجل.. اعتقال المغربي يونس أبو يعقوب منفذ اعتداء الدهس ببرشلونة | حوادث و حقوق

عاجل.. اعتقال المغربي يونس أبو يعقوب منفذ اعتداء الدهس ببرشلونة

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

بالفيديو... هاشحال ديال الحبس غادي يدوزو هاذوك اللي حاولوا يغتاصبو فتاة داخل الطوبيس فكازا

بتاريــخ : 21 غشت 2017 / 16:08 بالفيديو... هاشحال ديال الحبس غادي يدوزو هاذوك اللي حاولوا يغتاصبو فتاة داخل الطوبيس فكازا | حوادث و حقوق
بالفيديو... هاشحال ديال الحبس غادي يدوزو هاذوك اللي حاولوا يغتاصبو فتاة داخل الطوبيس فكازا
على اثر الواقعة التي استنكرها المغاربة قاطبة من خلال ''شريط فيديو'' نشر فجر اليوم عبر وسائل التواصل الإجتماعي ''فايسبوك' فيه قاصرون يحاولون هتك عرض قاصر.

"شوف تيفي"

على اثر الواقعة التي استنكرها المغاربة قاطبة من خلال "شريط فيديو" نشر فجر اليوم عبر وسائل التواصل الإجتماعي "فايسبوك' فيه قاصرون يحاولون هتك عرض قاصر.

قال المحامي "محمد الطهاري" حول هذه الجريمة إن المشرع أفرد لها عقوبات سجنية محددة في القانون الجنائي المغربي، وانتقد ما يروج عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الإجتماعي وما يتداوله العديد من النشطاء لحالة "إغتصاب" .

وأكد أن نازلة الحافلة والقاصرين في الشريط لا توجد فيها حالة إغتصاب وأن الحال غير ذلك فمن الناحية القانونية ، فنازلة الحافلة تتعلق بجريمة هتك عرض قاصر والذي يدخل في إطار تمزيق الثياب ، ومحاولة المس الجنسي لجسدها وهذه حالات ينص عليها القانون الجنائي في عدة بنود سيحددها وكيل الملك من خلال تكييف النازلة.

وحسب تقدير المحامي فالعقوبات السجنية التي قد تطال الجناة من 5 سنوات إلى 10 سنوات في حالة عدم المصاحبة بعنف، وفي حالة العنف ترتفع من 10 سنوات إلى 20 سنة وقد ترتفع إلى 30 سنة إذا كانت الضحية قاصرا.

ولم يفوت الفرصة المحامي الإشارة أن المحكمة ستأخذ بعين الإعتبار سن الجناة في هذه الحالة ومن المؤكد أنها ستحيلهم على المؤسسات التأديبية وتخفض من سن العقوبات السجنية.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

بالفيديو...هاشحال ديال الحبس غادي يدوزو هاذوك اللي حاولوا يغتاصبو فتاة داخل الطوبيس فكازا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالفيديو... شوفو كيفاش اعتقلوا أصغر متورط في قضية اغتصاب فتاة الطوبيس | حوادث و حقوق

بالفيديو... شوفو كيفاش اعتقلوا أصغر متورط في قضية اغتصاب فتاة الطوبيس

عاجل وحصري.. السيبة صافي: بعد واقعة طوبيس البيضاء..سيناريو مشابه وقع لفتاة بتزنيت | حوادث و حقوق

عاجل وحصري.. السيبة صافي: بعد واقعة طوبيس البيضاء..سيناريو مشابه وقع لفتاة بتزنيت

عاجل.. اعتقال المغربي يونس أبو يعقوب منفذ اعتداء الدهس ببرشلونة | حوادث و حقوق

عاجل.. اعتقال المغربي يونس أبو يعقوب منفذ اعتداء الدهس ببرشلونة

عاجل..اعتقال كل المتورطين في جريمة محاولة اغتصاب مختلة عقليا داخل طوبيس بكازا..واللي صور الفيديو ما زال هربان | حوادث و حقوق

عاجل..اعتقال كل المتورطين في جريمة محاولة اغتصاب مختلة عقليا داخل طوبيس بكازا..واللي صور الفيديو ما زال هربان

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

لحظة القبض على آخر متورط في قضية محاولة اغتصاب فتاة في الطوبيس بكازا | بــووز
منذ 17 دقيقة

لحظة القبض على آخر متورط في قضية محاولة اغتصاب فتاة في الطوبيس بكازا

بالفيديو...شوف أغرب واحد شدوه في قضية اغتصاب فتاة في قلب الطوبيس | بــووز

بالفيديو...شوف أغرب واحد شدوه في قضية اغتصاب فتاة في قلب الطوبيس

بالفيديو... شوفو كيفاش اعتقلوا أصغر متورط في قضية اغتصاب فتاة الطوبيس | بــووز

بالفيديو... شوفو كيفاش اعتقلوا أصغر متورط في قضية اغتصاب فتاة الطوبيس

بالفيديو..شوفو كيفاش اعتقلوا المتورط الثالث في محاولة اغتصاب فتاة في الطوبيس بكازا | بــووز

بالفيديو..شوفو كيفاش اعتقلوا المتورط الثالث في محاولة اغتصاب فتاة في الطوبيس بكازا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

سكوب ... فنان شعبي مشهور تعرض لعملية نصب بمهرجان الواليدية ..وها كيفاش | ثقافة و فنون
منذ 2 دقائق

سكوب ... فنان شعبي مشهور تعرض لعملية نصب بمهرجان الواليدية ..وها كيفاش

عاجل و حصري..عرض الفتاة التي تعرضت إلى محاولة اغتصاب في الطوبيس بالبيضاء على الطبيب الشرعي+وهذا ما جرى مع والدها بولاية الأمن | مجتمع

عاجل و حصري..عرض الفتاة التي تعرضت إلى محاولة اغتصاب في الطوبيس بالبيضاء على الطبيب الشرعي+وهذا ما

شوف أغرب واحد شدوه في قضية اغتصاب فتاة في قلب الطوبيس | بووز

شوف أغرب واحد شدوه في قضية اغتصاب فتاة في قلب الطوبيس

بالفيديو...لحظة القبض على آخر متورط في قضية محاولة اغتصاب فتاة في الطوبيس بكازا | بووز

بالفيديو...لحظة القبض على آخر متورط في قضية محاولة اغتصاب فتاة في الطوبيس بكازا

﻿ ﻿
اليوم 17:38 GMT

عاجل و حصري..عرض الفتاة التي تعرضت إلى محاولة اغتصاب في الطوبيس بالبيضاء على الطبيب الشرعي+وهذا ما جرى مع والدها بولاية الأمن

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.