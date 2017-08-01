حصري..هذه هي ردة فعل سائق الحافلة التي تعرضت داخلها فتاة مختلة عقليا للاغتصاب بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن سائق حافلة النقل العمومي التابعة لشركة ''نقل المدينة''، لم يتقدم بأي شكاية للمصالح الأمنية بالرغم من أن وقائع هذه الجريمة المؤلمة، وقعت داخل الحافلة.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن سائق حافلة النقل العمومي التابعة لشركة "نقل المدينة"، لم يتقدم بأي شكاية للمصالح الأمنية بالرغم من أن وقائع هذه الجريمة المؤلمة، وقعت داخل الحافلة.



وأكد مصدر "شوف تيفي" أن الحافلة التي عرفت الواقعة، تربط بين الحي المحمدي وحي البرنوصي بالبيضاء، مشيرا إلى أن فصولها وقعت بالضبط قبل ثلاثة أشهر، إلا أن سائق الحافلة وأسرة الضحية لم يتقدموا بأي بلاغ أو شكاية للمصالح الأمنية.



تجدر الإشارة إلى أن شركة "نقل المدينة" في بلاغ لها، دافعت عن السائق، قائلة : "لا يمكننا القول إن السائق لم يتفاعل مع ما كان يقع في الكراسي الخلفية للحافلة خاصة أن مدة الفيديو قصيرة"، مشيرة إلى أن العاملين يتعرضون بشكل مستمر للاعتداء والتعنيف والطعن أحيانا مع مجرمين خلال دفاعهم عن الركاب.



