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التفاصيل الكاملة والمثيرة والصادمة بخصوص اغتصاب فتاة داخل حافلة بالبيضاء واعتقال المتورطين في هذه الجريمة وتاريخ وقوعها

بتاريــخ : 21 غشت 2017 / 15:31 التفاصيل الكاملة والمثيرة والصادمة بخصوص اغتصاب فتاة داخل حافلة بالبيضاء واعتقال المتورطين في هذه الجريمة وتاريخ وقوعها | مجتمع
التفاصيل الكاملة والمثيرة والصادمة بخصوص اغتصاب فتاة داخل حافلة بالبيضاء واعتقال المتورطين في هذه الجريمة وتاريخ وقوعها
تمكنت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، صباح اليوم الاثنين، من توقيف ستة قاصرين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، يشتبه في تورطهم في جريمة تتعلق بهتك عرض فتاة تعاني من خلل عقلي بالعنف، وتوثيق ذلك في شريط

"شوف تيفي"+"و م ع"
مجتمع وجهات

تمكنت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، صباح اليوم الاثنين، من توقيف ستة قاصرين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، يشتبه في تورطهم في جريمة تتعلق بهتك عرض فتاة تعاني من خلل عقلي بالعنف، وتوثيق ذلك في شريط فيديو ونشره على شبكة الانترنيت.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن كانت قد تفاعلت، بجدية وسرعة، مع شريط فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لواقعة هتك عرض الفتاة على متن حافلة للنقل الحضري، دون تسجيل أية شكاية أو إشعار من قبل الضحية أو من قبل سائق الحافلة، قبل أن تتمكن الأبحاث والتحريات المكثفة، مدعومة بالخبرات التقنية على شريط الفيديو الذي يعود تاريخ توثيقه إلى ثلاثة أشهر مضت، من تحديد هوية المشتبه بهم ساعات قليلة بعد نشر مقطع الفيديو، تم توقيفهم بمحل إقامتهم بمنطقة المعاكيز بالبرنوصي.

وأضاف البلاغ أن التحريات التي باشرتها مصالح الأمن مكنت، أيضا، من تحديد هوية الضحية، وهي من مواليد 1993، والتي تبين أنها تعاني من خلل عقلي، وتقطن بنفس الحي الذي يقيم به كل المشتبه بهم.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم القاصرين، حسب المصدر ذاته، تحت المراقبة الشرطية رهن إشارة البحث الذي تجريه مصالح الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما لا تزال التحريات جارية لتحديد كافة الملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وتوقيف باقي المتورطين فيها وتقديمهم أمام العدالة.


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